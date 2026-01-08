Как получить шенгенскую визу в 2026: перечень документов и инструкция, как действовать

Украинцы имеют право свободно путешествовать по Европе, однако безвизовый режим разрешает только краткосрочные поездки (до 90 дней в течение 180 дней).

Поэтому для обучения, работы, ведения бизнеса или длительного пребывания в странах Шенгенской зоны требуется соответствующая виза.

Подробнее о том, как украинцу получить шенгенскую визу в 2026 году — в материале.

Как оформить шенгенскую визу в 2026 году

Для оформления шенгенской визы необходимо предоставить следующие документы:

оригинал заграничного паспорта вместе с копией, а также оригинал или скан предыдущего или второго заграничного паспорта (при наличии);

анкетные данные на английском языке;

две свежие фотографии размером 3,5 × 4,5 см, где лицо занимает около 70% кадра;

справка с места работы или учебы;

банковская справка с выпиской движения средств за последние 3 или 6 месяцев для подтверждения платежеспособности;

страховой медицинский полис от 30 000 евро для стран Шенгена.

При необходимости прилагаются оригиналы или копии свидетельств о браке, разводе или рождении детей, а также документы, подтверждающие право собственности на имущество (квартира, автомобиль, земельный участок).

Необходимо предоставить бронирование авиабилетов, подтверждение бронирования отеля и документы, подтверждающие цель поездки: если планируешь работать за границей, необходимо иметь приглашение от работодателя. Для обучения за границей подается документ о зачислении в высшее учебное заведение. Для поездки к родственникам или близким лицам требуется официальное персональное приглашение.

Студенты дополнительно подают копию студенческого билета и справку из деканата, а пенсионеры — копию пенсионного удостоверения.

Все документы должны быть переведены на английский язык. Также необходимо будет пройти сдачу биометрических данных.

Подавать документы нужно не ранее чем за три месяца до поездки. Срок оформления варьируется от недели до 45 дней.

Также обрати внимание: это базовый перечень документов для оформления шенгенской визы. Окончательный пакет документов и требования к их оформлению будут определяться индивидуально для тебя в зависимости от страны будущего пребывания и цели поездки.

Как получить шенгенскую визу украинцу в 2026 году

Документы на шенгенскую визу необходимо подавать в консульство или визовый центр страны Шенгенской зоны, в которую ты едешь.

Если планируешь посетить одну страну, подавать документы нужно в консульство (или аккредитованный визовый центр) именно этого государства.

Если же ты путешествуешь в несколько стран Шенгена, заявление подается в консульство той страны, в которой ты проведешь больше всего времени. Если продолжительность пребывания одинаковая, документы подаются в консульство первой страны, которую ты посетишь.

В основном шенгенские визы оформляют через официальные визовые центры.

