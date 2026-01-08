Як отримати шенгенську візу в 2026: перелік документів та інструкція, як діяти

Українці мають право подорожувати Європою вільно, але безвіз дозволяє лише короткострокові (до 90 днів протягом 180 днів) поїздки.

Тому для навчання, роботи, ведення бізнесу чи тривалого перебування у країнах Шенгенської зони потрібна відповідна віза.

Детальніше, як українцю отримати шенгенську візу у 2026 — у матеріалі.

Як оформити шенгенську візу у 2026

Для оформлення шенгенської візи необхідно надати такі документи:

оригінал закордонного паспорта разом із копією, а також оригінал або скан попереднього чи другого закордонного паспорта (за наявності);

анкетні дані англійською мовою;

дві свіжі фотографії розміром 3,5 × 4,5 см, де обличчя займає близько 70% кадру;

довідка з місця роботи або навчання;

банківська довідка з випискою руху коштів за останні 3 або 6 місяців для підтвердження платоспроможності;

страховий медичний поліс від 30 000 євро для країн Шенгену;

За потреби додаються оригінали або копії свідоцтв про шлюб, розлучення чи народження дітей, а також документи, що підтверджують право власності на майно (квартира, автомобіль, земельна ділянка).

Необхідно надати бронювання авіаквитків, підтвердження бронювання готелю та документи, які підтверджують мету поїздки: якщо плануєш працювати за кордоном, необхідно мати запрошення від роботодавця. Для навчання за кордоном подається документ про зарахування до вищого навчального закладу. Для поїздки до родичів або близьких осіб потрібно офіційне персональне запрошення.

Студенти додатково подають копію студентського квитка та довідку з деканату, а пенсіонери — копію пенсійного посвідчення.

Усі документи мають бути перекладені англійською мовою. Також доведеться пройти здачу біометричних даних.

Подавати документи потрібно не раніше, ніж за три місяці до поїздки. Термін оформлення варіюється від тижня до 45 діб.

Також зверни увагу: це базовий перелік документів для оформлення шенгенської візи. Остаточний пакет документів і вимоги до їхнього оформлення будуть визначатися особисто для тебе залежно від країни майбутнього перебування і мети поїздки.

Як отримати шенгенську візу українцю у 2026

Документи на шенгенську візу потрібно подавати до консульства або візового центру країни Шенгенської зони, в яку ти їдеш.

Якщо плануєш відвідати одну країну, подавати документи потрібно до консульства (або акредитованого візового центру) саме цієї держави.

Якщо ж ти подорожуєш до кількох країн Шенгену, заяву подають до консульства тієї країни, в якій ти проведеш найбільше часу. Якщо тривалість перебування однакова, документи подаються до консульства першої країни, яку ти відвідаєш.

Переважно видають шенгенські візи через офіційні візові центри.

