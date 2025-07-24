Безвіз в Україні: українські паспорти відкривають доступ у все більше країн світу, чи надовго

Український паспорт піднявся в рейтингу на три щаблі й тепер посідає 29 місце серед найсильніших паспортів світу. Кількість країн, куди українці можуть подорожувати без візи, зросла до 147.

Водночас виник ризик втрати безвізового режиму з ЄС через ухвалення нового закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП),

Детальніше про безвіз та рейтинг українського паспорта, і чи існує ризик, що країна скотиться до останніх його рядків — у матеріалі.

Безвіз в Україні

Кампанія Henley Passport з 2006 року відстежує “силу” паспортів різних країн, щомісяця оновлюючи позиції. Її фахівці на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та інших відкритих джерел підготували черговий рейтинг паспортів світу. Згідно з ним:

Громадяни України можуть подорожувати у режимі безвіз до 147 держав.

Окрім країн Євросоюзу, українці можуть безперешкодно їздити до Малайзії, Сінгапуру, Таїланду, Бразилії, Аргентини, Чилі, Колумбії тощо.

Загалом Україна в останні роки демонструє неабиякий ріст:

У січні 2024 року Україна була на 32-й позиції та мала безвіз до 148 держав.

Читати на тему Електронний безвіз: коли українці отримають доступ до європейських сервісів З 2027 року українці зможуть безперешкодно використовувати свої електронні підписи в ЄС завдяки цифровому безвізу.

У топі нинішнього рейтингу — Сінгапур, громадяни якого мають можливість подорожувати за безвізом до 193 країн.

Друге місце поділяють Японія та Південна Корея — безвіз до 190 країн, а на третьому — Фінляндія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія (безвіз до 189 країн).

Україна ділить 29 позицію з Гренадою.

На останньому, 99-му місці рейтингу, опинився Афганістан: власники його паспорта можуть відвідати за безвізом лише 25 країн, і це робить їхній документ найменш привабливим для поїздок.

Чи вплине суперечливий закон про діяльність НАБУ та САП на безвіз в Україні

Але радіти досягненням у світі останніх подій, здається, зарано. Після ухвалення нового Закону про діяльність НАБУ та САП і фактичного підпорядкування цих інституцій Генеральному прокурору, безвіз з ЄС для України може опинитися під питанням.

Експерти-аналітики нагадують, що однією з головних умов отримання безвізу було створення незалежних антикорупційних органів, а зміни останніх днів можуть сприйняти у Європі як крок назад.

ЄС, за словами керівника аналітичного напряму мережі АНТС Іллі Несходовського, навряд чи залишить це без уваги.

З’явилися й інші коментарі — вже з Євросоюзу. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп вважає, що незалежність антикорупційних інституцій України залишається важливою умовою її євроінтеграції.

Таку саму думку вже почули й від зовнішньополітичних відомств Німеччини та Швеції.

Джерела: Henleyglobal, Hromadske.ua.

Головне фото: Henleyglobal.

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