Безвиз в Украине: украинские паспорта открывают доступ во все больше стран мира, надолго ли

Украинский паспорт поднялся в рейтинге на три ступени и теперь занимает 29-е место среди сильнейших паспортов мира. Число стран, куда украинцы могут путешествовать без визы, выросло до 147.

В то же время возник риск потери безвизового режима с ЕС из-за принятия нового закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),

Детальнее о безвизе и рейтинге украинского паспорта, и существует ли риск, что страна скатится до последних его строк — в материале.

Безвиз в Украине

Кампания Henley Passport с 2006 года отслеживает “силу” паспортов разных стран, ежемесячно обновляя позиции. Ее специалисты на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и других открытых источников подготовили очередной рейтинг паспорта мира. Согласно ему:

Граждане Украины могут путешествовать в режиме безвиз в 147 государств.

Кроме стран Евросоюза, украинцы могут беспрепятственно ездить в Малайзию, Сингапур, Таиланд, Бразилию, Аргентину, Чили, Колумбию и другие страны.

В целом Украина в последние годы демонстрирует незаурядный рост:

В январе 2024 года Украина была на 32-й позиции и имела безвиз в 148 государств.

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В топе нынешнего рейтинга — Сингапур, граждане которого могут путешествовать по безвизу в 193 страны.

Второе место разделяют Япония и Южная Корея — безвиз в 190 стран, а на третьем — Финляндия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания (безвиз в 189 стран).

Украина разделяет 29 позицию с Гренадой.

На последнем, 99 месте рейтинга, оказался Афганистан: владельцы его паспорта могут посетить по безвизу только 25 стран, и это делает их документ наименее привлекательным для поездок.

Повлияет ли противоречивый закон о деятельности НАБУ и САП на безвиз в Украине

Но радоваться достижениям в свете последних событий, кажется, рано. После принятия нового Закона о деятельности НАБУ и САП и фактического подчинения этих институций Генеральному прокурору безвиз с ЕС для Украины может оказаться под вопросом.

Эксперты-аналитики напоминают, что одним из главных условий получения безвиза было создание независимых антикоррупционных органов, а изменения последних дней могут быть приняты в Европе как шаг назад.

ЕС, по словам руководителя аналитического направления сети АНТС Ильи Несходовского, вряд ли оставит это без внимания.

Появились и другие комментарии уже из Евросоюза. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп считает, что независимость антикоррупционных институций Украины остается важным условием ее евроинтеграции.

Такое же мнение уже услышали и от внешнеполитических ведомств Германии и Швеции.

Источники: Henleyglobal, Hromadske.ua.

Главное фото: Henleyglobal.

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