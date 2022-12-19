Задишка, біль у грудях та оніміння кінцівок? Що таке міокардит, його симптоми та лікування

Якщо останнім часом твоє серце часто нагадує про себе болем, задишкою та онімінням — це можуть бути симптоми міокардиту. Читай у нашому матеріалі детально, що таке міокардит, які його симптоми та способи лікування.
Міокардит — це запалення середнього шару серцевого м’яза, який називається міокардом. Найчастіше міокардит з’являється після важкого перебігу вірусної інфекції (зокрема коронавірусу), алергії або інших захворювань.
Запалення міокарда часто протікає безсимптомно і може минути самостійно. Тому ти можеш навіть не помітити, що міокардит у тебе був. Однак існує і хронічна форма, за якої запалення повертається раз на певний період.
Міокардит вражає не тільки літніх, а й дорослих та дітей. Тому важливо контролювати стан свого здоров’я і раз на рік робити повний чекап організму.
Щоб визначити запалення серцевого м’яза, звертай увагу на такі симптоми міокардиту:
Якщо в тебе збігається ряд симптомів, необхідно терміново звернутися до лікаря-кардіолога, щоб він точно визначив діагноз та розпочав лікування.
Якщо в тебе збігається ряд симптомів, необхідно терміново звернутися до лікаря-кардіолога, щоб він точно визначив діагноз та розпочав лікування.
До консультації найкраще запитати рідних про сімейні захворювання серця, щоб визначити, чи є в тебе схильність до таких хвороб.
Після огляду в лікаря можуть знадобитися загальний аналіз крові та сечі, а також біохімічний аналіз крові для більш точного діагнозу. Легка форма міокардиту передбачає домашнє лікування, складна ж — потребує госпіталізації.
Здебільшого лікування міокардиту відбувається медикаментозно. Лікарі призначають протизапальні препарати, а також ті, що сприяють нормалізації артеріального тиску чи побічних симптомів.
Крім пігулок, необхідно дотримуватися постільного режиму та суворої дієти.
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