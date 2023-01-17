Отсчет идет на минуты! Как распознать инфаркт и сколько времени на спасение — рассказывает кардиолог

Вот ты пьешь вкусный кофе в любимом кафе, или сидишь ли за рабочим столом в офисе и неожиданно появляется эта невыразимая боль в груди.

Кто-то может медлить с мыслью, что все и так пройдет. Однако это может быть очень опасно, ведь никогда не знаешь, когда тебя может настичь инфаркт.

Во всяком случае, следует знать, как распознать острый инфаркт миокарда и что нужно делать. Также хорошей привычкой станет ежегодная проверка своего организма, в том числе состояния сердечно-сосудистой системы.

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Поэтому врач-кардиолог Наталья Иванюк рассказала подробнее о симптоматике инфаркта и объяснила, какими должны быть первые шаги по спасению человека.

Какие основные симптомы инфаркта миокарда

сильная боль, словно сжимающая грудь боль локализуется именно посреди грудной клетки боль может отдавать в левую руку, лопатку и даже нижнюю челюсть или живот

Иногда также могут наблюдаться:

снижение артериального давления

изменение частоты пульса

головокружение

слабость

потеря сознания

При наличии таких симптомов немедленно вызывай скорую помощь!

Произойти инфаркт может во время или после сильной физической нагрузки. Кроме того, важно знать, что боль не проходит самостоятельно, а немного унять ее могут только лекарства.

Сколько времени есть на то, чтобы спасти человека

Критически важно, чтобы человек получил помощь в рамках “терапевтического окна” — первые два часа после начала приступа.

Когда проходит два часа после инфаркта, сердечная мышца/ее часть претерпевают необратимые изменения. В случае промедления лечение может иметь значительно меньшую эффективность. Если обратиться к врачу вовремя, то есть все шансы полного восстановления миокарда.

Также важно знать, что пациент должен быть госпитализирован в кардиохирургию, а не терапию или кардиологию. Ставить капельницы больному можно только после коронарографии.

Как помочь человеку с инфарктом до приезда врача

положить больного в горизонтальное положение открыть окно, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха расстегнуть воротник, знать шарф больному, чтобы максимально облегчить свободное дыхание. измерить артериальное давление и пульс, после чего записать показатели для врача важно дать человеку попить воды можно дать больному одну таблетку нитроглицерина, чтобы уменьшить боль, а также две таблетки аспирина, которые необходимо разжевать

Что нельзя делать при инфаркте

игнорировать симптомы

заниматься самолечением

медлить и не вызывать скорую помощь

Также если в последнее время твое сердце часто напоминает о себе болью, одышкой и онемением, это могут быть симптомы миокардита. Читай в нашем материале подробно, что такое миокардит, какие его симптомы и способы лечения.

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