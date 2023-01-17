Здоровье и красота

Отсчет идет на минуты! Как распознать инфаркт и сколько времени на спасение — рассказывает кардиолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 января 2023, 18:30
інфаркт
Фото: Pexels

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