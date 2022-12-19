Здоровье и красота

Одышка, боль в груди и онемение конечностей? Что такое миокардит, его симптомы и лечение

Анастасия Грубрина, редактор сайта 19 декабря 2022, 17:30
Міокардит — що це? Симптоми та лікування міокардиту
Фото: Unsplash

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