Одышка, боль в груди и онемение конечностей? Что такое миокардит, его симптомы и лечение

Если в последнее время твое сердце часто напоминает о себе болью, одышкой и онемением, это могут быть симптомы миокардита. Читай в нашем материале подробно, что такое миокардит, какие его симптомы и способы лечения.

Миокардит — что это? Симптомы и лечение миокардита

Миокардит — это воспаление среднего слоя сердечной мышцы, который называется миокардом. Чаще всего миокардит появляется после тяжелого течения вирусной инфекции (в том числе коронавируса), аллергии или других заболеваний.

Воспаление миокарда часто протекает бессимптомно и может пройти самостоятельно. Потому ты можешь даже не заметить, что миокардит у тебя был. Однако существует и хроническая форма, при которой воспаление возвращается раз в определенный период.

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Миокардит поражает не только пожилых, но и взрослых и детей. Поэтому важно контролировать состояние своего здоровья и каждый год проходить полный чекап организма.

Симптомы миокардита

Чтобы определить воспаление сердечной мышцы, обращай внимание на следующие симптомы миокардита:

Боль в груди или под левой лопаткой.

Учащенное сердцебиение или сбои ритма.

Появление одышки.

Онемение конечностей.

Бледное лицо и синие губы.

Повышенная потливость.

Если у тебя совпадает ряд симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу-кардиологу, чтобы он точно определил диагноз и начал лечение.

До консультации лучше всего спросить родных о семейных заболеваниях сердца, чтобы определить, есть ли у тебя предрасположенность к таким болезням.

Как лечить миокардит пошагово

После осмотра у врача может потребоваться общий анализ крови и мочи, а также биохимический анализ крови для более точного диагноза. Легкая форма миокардита предполагает домашнее лечение, сложная — нуждается в госпитализации.

В большинстве случаев лечение миокардита происходит медикаментозно. Врачи назначают противовоспалительные препараты, а также способствующие нормализации артериального давления или побочных симптомов.

Кроме таблеток, необходимо соблюдать постельный режим и строгую диету.

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