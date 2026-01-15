Для тебе Освіта

Національна рамка кваліфікацій: що це таке та для чого потрібна

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Січня 2026, 16:00 3 хв.
національна рамка кваліфікації це
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь