Національна рамка кваліфікацій: що це таке та для чого потрібна

Національна рамка кваліфікацій: що це та для чого використовується

Національна рамка кваліфікацій (НРК) — це системний опис рівнів освіти та професійних навичок, який дозволяє роботодавцям і навчальним закладам “говорити однією мовою”.

Простіше кажучи, НРК визначає, що саме має знати та вміти людина на кожному етапі свого навчання — від початкової школи до наукового ступеня. Загалом система налічує 8 рівнів національної рамки кваліфікацій, кожен з яких відповідає певному освітньому ступеню.

Що таке національна рамка кваліфікацій: рівні загальної та професійної освіти

Рівень 1: Початкова освіта, передбачає здатність виконувати прості завдання під наглядом.

Рівень 2: Базова середня освіта, формує загальні знання та вміння, необхідні для повсякденного життя.

Рівень 3: Профільна середня освіта або рівень кваліфікованого робітника — людина здатна виконувати спеціалізовані завдання у конкретній професії.

Рівень 4: Фахова передвища освіта (або повна середня освіта з професійною підготовкою). Це рівень майстра або спеціаліста, здатного до самостійної роботи в типових ситуаціях.

Національна рамка кваліфікацій: рівні вищої освіти

Саме ці рівні є ключовими для побудови кар’єри у 2026 році та часто зазначаються у вимогах до вакансій.

НРК 5 — молодший бакалавр: це так званий “короткий цикл” вищої освіти. Рівень передбачає володіння широкими теоретичними знаннями та здатність вирішувати складні практичні задачі у певній сфері.

НРК 6 — бакалавр: перший повний цикл вищої освіти. Фахівець цього рівня має здатність критично оцінювати межі знань, керувати складними технічними чи професійними проектами та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

НРК 7 — магістр: другий цикл вищої освіти. Це рівень високої спеціалізації та інновацій. Магістр має вміти інтегрувати знання, розв’язувати складні проблеми в нових середовищах та проводити дослідження.

НРК 8 — Доктор філософії (PhD)/Доктор мистецтва/Доктор наук — третій цикл вищої освіти. Це найвищий рівень кваліфікації, що передбачає створення нових знань через оригінальні дослідження, вагомий внесок у розвиток певної галузі та здатність до наукового викладання.

Знання свого рівня за НРК допомагає при складанні резюме, особливо для міжнародних компаній, та дозволяє правильно оцінити свою конкурентоспроможність на ринку праці. Окрім того, НРК дозволяє перезараховувати кредити при переході з одного навчального закладу до іншого або при вступі до закордонних університетів.

Якщо ти плануєш навчання або зміну професії, відповідність твого диплома певному рівню НРК є гарантією того, що твоя освіта визнається державою та відповідає міжнародним стандартам.

