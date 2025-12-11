Нульовий курс: Кабмін підтримав ініціативу зимового вступу

Міністерство освіти та науки України повідомило, що Кабінет Міністрів України ввів нульовий курс для вишів, на який майбутні студенти вступатимуть взимку. Деталі нововведення читай у матеріалі.

Зимовий вступ: що відомо про нововведення Кабміну

Міністерство зазначає, що курс передбачатиме три обов’язкові дисципліни, а саме українська мова, математика та історія України, а також один предмет на вибір (іноземна мова, природничі дисципліни чи література). Кожна дисципліна буде викладатись по 90 аудиторних годин, водночас навчання буде можливим як на денному форматі, так і на дистанційному.

Зимовий вступ — це місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий нульовий курс, — говорить міністр освіти Оксен Лісовий.

Держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього потребують найбільше, а саме:

жителям ТОТ;

ветеранам;

військовослужбовцям.

Для цих людей передбачені гранти, стипендія (на денній формі навчання) та, за потреби, оплата гуртожитку.

Зимовий вступ покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією.

У Міністерстві освіти та науки додали, що необхідно обирати університет уже зараз, адже в разі проходження саме в обраному ЗВО вступник має змогу отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування вже на перший курс в цей же університет залежно від спеціальності.

