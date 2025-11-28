Для тебе Новини

У вишах запускають “нульовий курс”: що це та хто може скористатися можливістю

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Листопада 2025, 17:00 2 хв.
нульовий курс
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь