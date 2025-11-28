У вишах запускають “нульовий курс”: що це та хто може скористатися можливістю

Уряд України планує запровадити нульовий курс у вищих навчальних закладах вже цієї зими, що дозволить учасникам отримати до 15 додаткових конкурсних балів для вступу наступного року.

Ця ініціатива спрямована на підтримку молоді, яка постраждала від війни, і допоможе надолужити освітні прогалини. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в ефірі телемарафону — деталі заяви читай у матеріалі.

Нульовий курс цієї зими — що це та коли чекати на нього

Нульовий курс нагадуватиме підготовче відділення і триватиме один рік. Після його завершення учасники зможуть скласти іспити повторно, а додаткові бали використають виключно для вступу до того ж університету.

Постанову про впровадження програми має затвердити Кабінет Міністрів, а ініціатива реалізується за дорученням президента України Володимира Зеленського від серпня 2025 року.

Потенційними учасниками є українці, які постраждали від воєнних дій: молодь з тимчасово окупованих територій, яка не встигла вступити, а також військовослужбовці, звільнені з полону чи служби.

Зимовий вступ на нульовий курс — абсолютно правильна відповідь держави на виклики, які сьогодні стоять перед українською молоддю. Ми плануємо, що ця можливість буде доступна вже незабаром — цієї зими

, — заявив Трофименко.

За його словами, головна мета — інтегрувати молодих людей в університетські спільноти, допомогти підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ) та зробити свідомий вибір освіти.

Це можливість для них — надолужити і заповнити освітні прогалини, які в них можуть бути, підготуватися до НМТ і з більш реальними шансами отримати бюджетну або грантову підтримку від держави…

, — пояснив заступник міністра.

