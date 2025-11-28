В вузах запускают “нулевой курс”: что это и кто может воспользоваться возможностью

Правительство Украины планирует ввести нулевой курс в высших учебных заведениях уже этой зимой, что позволит участникам получить до 15 дополнительных конкурсных баллов для поступления в следующем году.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку пострадавшей от войны молодежи и поможет наверстать образовательные пробелы. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в эфире телемарафона — детали заявления читай в материале.

Нулевой курс этой зимой — что это и когда ждать его

Нулевой курс будет напоминать подготовительное отделение и продлится один год. После его завершения участники смогут сдать экзамены повторно, а дополнительные баллы используют исключительно для поступления в тот же университет.

Постановление о внедрении программы должен утвердить Кабинет Министров, а инициатива реализуется по поручению президента Украины Владимира Зеленского с августа 2025 года.

Потенциальными участниками являются пострадавшие от военных действий украинцы: молодежь с временно оккупированных территорий, которая не успела вступить, а также военнослужащие, освобожденные из плена или службы.

Зимнее поступление на нулевой курс — абсолютно правильный ответ государства на вызовы, стоящие сегодня перед украинской молодежью. Мы планируем, что эта возможность будет доступна уже в скором времени — этой зимой

, — заявил Трофименко.

По его словам, главная цель — интегрировать молодых людей в университетские сообщества, помочь подготовиться к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) и осознать выбор образования.

Это возможность для них — наверстать и восполнить образовательные пробелы, которые у них могут быть, подготовиться к НМТ и с более реальными шансами получить бюджетную или грантовую поддержку от государства.

, — объяснил замминистра.

