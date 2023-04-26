Ни один колорадский жук не пройдет! Чем обрабатывать картофель перед посадкой и как это правильно делать

Каждой весны садоводы думают о том, как защитить свои растения от вредителей и болезней. Делать это необходимо до того, как ты станешь лицом к лицу с проблемой, поскольку легче не допустить этой беды, чем потом бороться с ней. Чем обрабатывать картофель перед посадкой — читай в материале.
Методов борьбы с различными видами напасти на картофеле существует очень много: опрыскивание, добавление пепла в почву, ручная уборка вредителей или обработка клубней специальными препаратами. Самые главные отличия в этих способах — время их применения.
Например, пепел и профессиональные препараты используют для профилактики, До того, как высаживают картофель в почву.
Например, пепел и профессиональные препараты используют для профилактики, До того, как высаживают картофель в почву.
А такие методы, как опрыскивание, ручная уборка, опиливание — в то время, когда ущерб растению уже нанесен.
Но существуют способы (когда убирают вручную), которые подходят только для удаления одной проблемы — борьбы с колорадскими жуками.
Самыми большими преимуществами таких методов являются:
Если говорить об удалении колорадского жука, то чтобы его не было, во время посадки можно бросить в лунку щепотку золы или посадить вместе с клубнем кустовую фасоль или кориандр, обладающие ярким запахом.
Также можно использовать укроп, базилик, календулу и пижму. Кроме этого можно использовать марганцовку.
Также можно использовать укроп, базилик, календулу и пижму. Кроме этого можно использовать марганцовку.
Для этого пророщенные клубни залей раствором перманганата калия на 30 мин. Нужно будет добавить один грамм марганцовки на литр воды.
Также популярен комбинированный раствор. Для его приготовления на 10 литров воды добавляют 10 г медного купороса, 1 г марганцовки, 20 г борной кислоты и тщательно перемешивают. После обработки этим раствором клубни необходимо просушить.
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