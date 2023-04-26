Ни один колорадский жук не пройдет! Чем обрабатывать картофель перед посадкой и как это правильно делать

Каждой весны садоводы думают о том, как защитить свои растения от вредителей и болезней. Делать это необходимо до того, как ты станешь лицом к лицу с проблемой, поскольку легче не допустить этой беды, чем потом бороться с ней. Чем обрабатывать картофель перед посадкой — читай в материале.

Каким методом обрабатывать картофель

Методов борьбы с различными видами напасти на картофеле существует очень много: опрыскивание, добавление пепла в почву, ручная уборка вредителей или обработка клубней специальными препаратами. Самые главные отличия в этих способах — время их применения.

Например, пепел и профессиональные препараты используют для профилактики, До того, как высаживают картофель в почву.

А такие методы, как опрыскивание, ручная уборка, опиливание — в то время, когда ущерб растению уже нанесен.

Но существуют способы (когда убирают вручную), которые подходят только для удаления одной проблемы — борьбы с колорадскими жуками.

Почему нужно обрабатывать картофель перед посадкой

Самыми большими преимуществами таких методов являются:

Уменьшение обработок пестицидами. Такой урожай будет полностью безопасным, ведь он не накапливает ядохимикаты в новых клубнях. Повышает урожай. Разные методы позволяют предотвратить гибель клубня на этапе прорастания. Сокращение затрат. Обработка клубней перед посадкой позволяет снизить расходы на многократные обработки инсектицидами и фунгицидами в течение сезона. Продолжительное воздействие. Растения не подвергаются атаке насекомых на протяжении нескольких месяцев.

Чем обрабатывать картофель перед посадкой: химия

Фунгицид Максим. Он задерживает развитие многих болезней и поражений. Фунгицид Квадрис. Гарантирует защиту от серебристой парши. Инсектицид Актер. Препарат гарантирует защиту картофеля от вредителей на несколько месяцев. Престиж. Защищает поздние сорта картофеля от мокрых гнил, парши и колорадского жука.

Народные средства для обработки картофеля

Если говорить об удалении колорадского жука, то чтобы его не было, во время посадки можно бросить в лунку щепотку золы или посадить вместе с клубнем кустовую фасоль или кориандр, обладающие ярким запахом.

Также можно использовать укроп, базилик, календулу и пижму. Кроме этого можно использовать марганцовку.

Для этого пророщенные клубни залей раствором перманганата калия на 30 мин. Нужно будет добавить один грамм марганцовки на литр воды.

Также популярен комбинированный раствор. Для его приготовления на 10 литров воды добавляют 10 г медного купороса, 1 г марганцовки, 20 г борной кислоты и тщательно перемешивают. После обработки этим раствором клубни необходимо просушить.

Раньше мы рассказывали, когда сеять огурцы в открытый грунт в этом году.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!