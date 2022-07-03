Конфискация авто во время войны: когда действительно имеют на это право и можно ли его вернуть

Военное положение вошло в нашу жизнь довольно неожиданно, хотя угроза нависала уже много времени. Однако в нашу обыденность вошли и новые законы. Так, например, Киевсовет запретил передвигаться по городу в транспорте без глушителей или других шумопоглотителей в выхлопной системе.

Как уверяет Центр противодействия дезинформации при СНБО, простым штрафом не удастся обойтись. Автомобиль правонарушителя будет изъят и отправлен на штрафплощадку.

Однако у многих возникает вопрос, на каких основаниях государство может конфисковать имущество граждан во время военного положения.

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Указана ли в законе возможность конфискации имущества во время войны

В действительности существуют соответствующие статьи в Конституции Украины, Гражданском кодексе, а также законах О правовом режиме военного положения и О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения.

Однако стоит отметить, что гражданин не теряет право собственности на изымаемый у него авто. Отчуждение предусмотрено только в отдельных случаях и должно компенсироваться государством.

Кроме того, машину могут вернуть владельцу, после объявления демобилизации или даже после выполнения необходимой задачи вооруженными силами.

В каких случаях может изъять авто у владельца

В первую очередь, мы уже говорили о запрете Киевсовета передвигаться по городу на транспорте без глушителей. Если правоохранители заметят нарушения, то будут вынуждены конфисковать авто согласно 31 разделу ПДД о техническом состоянии транспортных средств.

Кроме того, для выполнения задач непосредственно в районах ведения активных боевых действий украинские военные могут тоже изъять авто. После выполнения необходимых задач, транспортное средство будет возвращено.

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Для реквизиции имущества граждан должны соблюдаться четыре условия

Отчуждение имущества частных лиц осуществляется исключительно на возмездной основе. То есть предварительно или уже после конфискации стоимость имущества должна быть возмещена. Решение об изъятии имущества принимается только высшим командованием Вооруженных сил Украины или отдельно определенных подразделений. Кроме того, необходимо согласование действий с государственной администрацией. Начальник патруля, старший часовой, командир отряда территориальной обороны не имеют такого права. Реквизиция производится с четким документальным оформлением. Необходимо подписать акт установленного образца с указанием оснований изъятия, а также указанием признаков имущества и размера компенсации. Прежде чем реквизировать имущество, необходимо осуществить оценку рыночной стоимости имущества. Подлинник документа передается владельцу.

Однако важно отметить, что в зоне ведения боевых действий допускается изъятие имущества без согласования с государственной администрацией. Об этом свидетельствует статья 3 Закона О правовом режиме военного положения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы не знали о нулевом растаможивании авто.

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