Конфискация авто во время войны: когда действительно имеют на это право и можно ли его вернуть

Военное положение вошло в нашу жизнь довольно неожиданно, хотя угроза нависала уже много времени. Однако в нашу обыденность вошли и новые законы. Так, например, Киевсовет запретил передвигаться по городу в транспорте без глушителей или других шумопоглотителей в выхлопной системе.
Как уверяет Центр противодействия дезинформации при СНБО, простым штрафом не удастся обойтись. Автомобиль правонарушителя будет изъят и отправлен на штрафплощадку.
Однако у многих возникает вопрос, на каких основаниях государство может конфисковать имущество граждан во время военного положения.
В действительности существуют соответствующие статьи в Конституции Украины, Гражданском кодексе, а также законах О правовом режиме военного положения и О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения.
Однако стоит отметить, что гражданин не теряет право собственности на изымаемый у него авто. Отчуждение предусмотрено только в отдельных случаях и должно компенсироваться государством.
Кроме того, машину могут вернуть владельцу, после объявления демобилизации или даже после выполнения необходимой задачи вооруженными силами.
В первую очередь, мы уже говорили о запрете Киевсовета передвигаться по городу на транспорте без глушителей. Если правоохранители заметят нарушения, то будут вынуждены конфисковать авто согласно 31 разделу ПДД о техническом состоянии транспортных средств.
Кроме того, для выполнения задач непосредственно в районах ведения активных боевых действий украинские военные могут тоже изъять авто. После выполнения необходимых задач, транспортное средство будет возвращено.
Однако важно отметить, что в зоне ведения боевых действий допускается изъятие имущества без согласования с государственной администрацией. Об этом свидетельствует статья 3 Закона О правовом режиме военного положения.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы не знали о нулевом растаможивании авто.
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