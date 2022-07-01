Пересечение границы — не финишный этап: что украинцы не знали о нулевом растаможивании авто

С сегодняшнего дня власти отменяют льготный ввоз авто в Украину. Но вчера границы Украины со странами ЕС просто кишели евробляхами, несмотря на то, что людям доводилось ждать 6-7 суток в очередях!

Огромные очереди автомобилей для растаможки образовались перед границами в Закарпатье с соседними Венгрией, Словакией и Румынией. Пересечения границы ждут под палящим солнцем, ссорятся, доходило даже до драк.

Все хотели успеть завезти автомобиль и существенно сэкономить на нулевой растаможке. Еще вчера было ясно, что удастся это сделать не всем, хотя пограничники и работали в бешеном темпе.

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Только за минувшие сутки через Закарпатскую таможню оформили и пропустили более 1200 евроблях. Это вдвое больше, чем неделю назад.

Один из таких покупателей автомобилей из-за границы — Сергей Раих. Он купил свою Skoda Kodiaq за €25 тысяч. Выехал за ней раньше времени — еще десять дней назад. Но вернулся всего через десять дней, пять из которых отстоял в очередях на границе.

И хотя экономия была колоссальна, удалось запрыгнуть в последний вагон далеко не всем. Ведь даже по пересечению границы до растаможки авто еще остается европейским.

Чаще всего задержки на границах происходили именно из-за невнимательности водителей и покупателей автомобилей: неправильно оформленные документы создавали проблемы на границе.

Как будут возвращать налоги те, кто не успел попасть под нулевое растаможивание, читай в нашем материале.

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