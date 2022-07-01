Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто

Відсьогодні влада скасовує пільгове ввезення авто в Україну. Та учора кордони країни з ЄС просто кишіли євробляхами, попри те, що людям доводило чекати 6-7 діб у чергах!

Величезні черги з автомобілів для розмитнення утворилися перед кордонами на Закарпатті із сусідніми Угорщиною, Словаччиною та Румунією. На перетин кордону чекають під палючим сонцем, сваряться, доходило навіть до бійок.

Усі хотіли встигнути завезти автомобіль і суттєво зекономити на нульовому розмитненні. Іще учора було зрозуміло, що вдасться це зробити не всім, хоч прикордонники й працювали у шаленому темпі.

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Лише за минулу добу через Закарпатську митницю оформили та пропустили понад 1 200 євроблях. Це вдвічі більше, аніж ще тиждень тому.

Один із таких покупців автомобілів з-за кордону — Сергій Раіх. Він купив свою Skoda Kodiaq за €25 тисяч. Виїхав за нею завчасно — ще десять днів тому. Але повернувся лише через десять днів, п’ять з яких відстояв у чергах на кордоні.

І хоч економія була колосальна, пощастило застрибнути в останній вагон далеко не всім. Адже навіть по перетину кордону, до розмитнення авто ще залишається європейським.

Найчастіше затримки на кордонах відбувалися саме через неуважність водіїв та покупців автівок: неправильно оформлені документи створювали проблеми на кордоні.

Як повертатимуть податки ті, хто не встиг потрапити під нульове розмитнення читай у нашому матеріалі.

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