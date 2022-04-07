Война и маленькие сердца: как дети разных возрастов реагируют на стресс

Украинскому народу трудно было представить войну. Это сложно понять и пережить взрослым, а что же чувствуют дети?
Первая леди Елена Зеленская рассказала о возможных реакциях детей на стресс от войны.
В таком возрасте дети сильно чувствуют раздражительность. Они могут плакать, проявлять агрессивное поведение.
Малыш боится неизвестных звуков, крика и нуждается в физической близости своих родителей. Чтобы помочь им чувствовать себя лучше, будь с ребенком в тактильном контакте.
Многие из детей чувствуют бессилие и беспомощность. У детей появляется страх разлуки. Поэтому в своих играх они могут отражать испытываемые реакции.
Дети такого возраста могут отказываться признавать ситуацию войны, углубляться в себя и не желать общаться со сверстниками и даже взрослыми. Чтобы помочь ребенку, ты можешь успокаивать его и говорить, что вы в безопасности.
Не забывай и о старших детях. Они требуют внимания и помощи в стрессовых ситуациях не меньше малышей.
Дети такого возраста могут ощущать вину, бессилие, фантазии и злость. Они в своем воображении могут быть “спасателями” или быть “зацикленными” на тяжелых событиях.
У детей от 7 до 10 лет есть страх потери: родителей, дома, игрушек и так далее. Чтобы успокоить ребенка, обсуждай то, что тревожит, и будь в безопасности.
В этом возрасте дети испытывают депрессию, раздражительность и страх. Они могут вести себя агрессивно и отказываться воспринимать все вокруг. Это потому, что дети боятся потерять то, что им дорого.
Говори с ребенком открыто и помоги ему восстанавливать социальные связи.
У детей от 14 до 18 лет может проявляться опасное поведение с суицидальными мыслями. Проявления аутоагрессии и реакции, подобные взрослым, также могут иметь место.
Ведь они тоже боятся потерять все, что у них есть: жизнь, семья, дом, друзья.
Дети такого возраста могут радикально воспринимать то, что вокруг, потому что они только что попали во “взрослый” мир. Делись с ними своим опытом, говори и снижай эмоциональное напряжение.
Помни, мы должны противостоять врагу. Чтобы быть в силах это делать, не забывай о себе и детях. Всем необходима поддержка.
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