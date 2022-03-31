Как распознать ракету, ПВО и вражеский самолет по звуку — настраиваем ушки

Через 35 дней полномасштабной войны украинцы научились различать работу ПВО и прилеты вражеских снарядов. Жители Мариуполя и подавно!

Но для тех, кто не покидал свой дом или уже отважился несмотря на опасность вернуться, будет полезно узнать, как различить по звуку работу ПВО, артиллерии, реактивных систем залпового огня и прилет вражеской ракеты.

Как распознать прилет РСЗО – Градов и Смерчей

Выстрелы из Градов и Смерчей напоминают шорох, поскольку ракеты выпускают одна за другой (вы услышите несколько периодических звуков). В хорошую погоду они слышны на большом расстоянии, объясняют в Боярском гуманитарном штабе.

Если слышите похожие звуки, это значит, что вы попали в зону поражения. Чтобы обезопасить себя, нужно немедленно найти укрытие.

После того, как вы услышали звуки РСЗО, у вас есть 10 секунд, чтобы спрятаться.

Подойдет даже небольшое углубление или яма. Если вы на открытой местности, ложитесь на землю.

Залп из реактивной установки хорошо виден.

Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем ​​дымные следы ракет.

Именно их неоднократно фиксировали украинские военные на протяжении восьми лет российской агрессии на Донбассе.

Как распознать вражеский самолет

Звук самолета – это гул в небе. Чем громче вы его слышите, тем ближе к вам вражеский самолет. Опасен он, прежде всего, возможностью запускать ракеты и сбрасывать бомбы.

Конечно, это может быть и самолет украинских Воздушных Сил, но по звуку отличить его от вражеского не удастся.

Поэтому, когда слышите самолет, у вас есть несколько секунд для правильных действий. Где спрятаться и что делать, если вы слышите вражеский самолет, читайте подробнее в нашем материале.

Звук ПВО

Звук работы наших ПВО похож на взрыв наподобие выстрела салютной установки или взрыва огромной петарды. Он гулкий и отдается эхом.

За несколько секунд до этого звука в ночном небе можно увидеть вспышку света.

Если вы слышите эти звуки, необходимо оставаться в укрытии, поскольку работа ПВО является нашим ответом на воздушную опасность со стороны врага.

Выйти из укрытия можно будет только тогда, когда объявят отбой воздушной тревоги.

Как различить артиллерию по звуку

Минометы и гаубицы тоже можно распознать по звуку. Вы услышите длинный и тягучий свист. Мины летят чуть медленнее, снаряды из гаубицы быстрее.

Если вы слышите такие звуки, знайте – вы находитесь в зоне поражения артиллерийского огня. До укрытия добежать, скорее всего, не успеете.

Поэтому лучший совет – падайте в любое углубление, ямку или просто на землю.

Как распознать ракету по звуку

Звук летящей ракеты напоминает свист с шорохом.

Как распознать по звуку стрелковое оружие

Стрелковое оружие (чаще всего автомат или пулемет) имеет характерный циклический звук очереди. Этот звук очень резкий, он ритмично повторяется.

Когда слышите звук выстрелов, ни в коем случае не выходите из помещения или укрытия.

Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении без окон, например, в ванной комнате или в самой ванной.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать во время обстрела, если вы дома, на улице или в авто.