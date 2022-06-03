Як розпізнати ракету, ППО та ворожий літак за звуком — налаштовуємо вушка

За 100 днів повномасштабної війни українці навчилися розрізняти роботу ППО та ворожий снаряд.

Але для тих, хто не залишав власної домівки чи вже зважився попри небезпеку повернутися додому, буде корисним дізнатися, як розрізнити за звуком роботу ППО, артилерії, реактивних систем залпового вогню та приліт ворожої ракети.

Як розпізнати приліт РСЗВ — Градів і Смерчів

Постріли з Градів і Смерчів нагадують шурхіт, оскільки ракети випускають одна за одною (ви почуєте кілька періодичних звуків). За хорошої погоди їх чути на великій відстані.

Зараз також дивляться

Якщо ви чуєте схожі звуки, це означає, що ви потрапили в зону ураження. Щоб убезпечити себе, потрібно негайно знайти укриття.

Після того як ви почули звуки РСЗВ, маєте десять секунд на те, щоб сховатися.

Підійде навіть невелике заглиблення чи яма. Якщо ви на відкритій місцевості, лягайте на землю.

При цьому залп із реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень — димні сліди ракет. Саме їх неодноразово фіксували українські військові впродовж восьми років російської агресії на Донбасі.

Як розпізнати ворожий літак

Звук літака — це гудіння у небі. Чим гучніше ви його чуєте, тим ближче до вас ворожий літак. Небезпечний він насамперед можливістю запускати ракети та скидати бомби.

Звісно, це може бути й літак українських Повітряних сил, але за звуком відрізнити його від ворожого не вдасться.

Тож коли чуєте літак, маєте кілька секунд для правильних дій. Де сховатися і що робити, якщо чуєте ворожий літак, читайте докладніше в нашому матеріалі.

Рятівний звук ППО

Звук роботи наших ППО схожий на вибух на кшталт пострілу салютної установки чи розриву величезної петарди. Він гучний і має відлуння.

За кілька секунд до цього звуку в нічному небі можна побачити спалах світла.

Якщо чуєте ці звуки, необхідно залишатися в укритті, оскільки робота ППО є нашою відповіддю на повітряну небезпеку з боку ворога.

Залишити укриття можна буде тільки тоді, коли оголосять відбій повітряної тривоги.

Як розрізнити за звуком артилерію

Міномети та гаубиці теж можна відрізнити за звуком. Ви почуєте довгий і тягучий свист. Міни летять трохи повільніше, снаряди з гаубиці — швидше.

Якщо чуєте такі звуки, знайте — ви перебуваєте в зоні ураження під артилерійським вогнем. До укриття добігти, найімовірніше, не встигнете.

Тож найкраща порада — падайте в будь-яке заглиблення, ямку чи просто на землю.

Як розпізнати ракету за звуком

Звук ракети, що летить, нагадує свист із шурхотом.

Як розпізнати за звуком стрілецьку зброю

Стрілецька зброя (найчастіше автомат чи кулемет) має характерний циклічний звук черги. Цей звук дуже різкий, і він ритмічно повторюється.

Коли ви почуєте звук пострілів, в жодному разі не виходьте з приміщення чи укриття.

Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні без вікон, наприклад, у ванній кімнаті або й у самій ванні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити під час обстрілу, якщо ви вдома, на вулиці або в автомобілі.