Проверь свои знания: какие темы по истории Украины вошли в тест НМТ-2025

Фото Pexels Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) опубликовал демонстрационный вариант теста по истории Украины, который является частью национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года. Этот тест поможет будущим абитуриентам лучше подготовиться к важному экзамену. Особенности пробного теста по истории Украины Демонстрационный вариант теста содержит задания, соответствующие программе ВНО по истории Украины. Он охватывает все темы, предусмотренные учебной программой, и доступен для загрузки в формате pdf. Это удобно для тех, у кого есть проблемы с интернет-соединением или возможностью работать длительное время на компьютере или другом гаджете. Кроме того, в конце файла предоставлены правильные ответы, что позволяет абитуриентам проверить свои знания. Каждый может пройти тест онлайн Для тех, кто хочет максимально приблизиться к условиям реального тестирования, УЦОКО предлагает онлайн-версию теста. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе Всеукраинская школа онлайн.После регистрации можно пройти тренировочные тесты во вкладке Демонстрационный вариант НМТ-2025, что позволит ознакомиться с интерфейсом тестировщика и потренироваться в реальном времени. Читать по теме Сколько действителен сертификат НМТ 2024 и можно ли воспользоваться им в следующем году Сколько действителен НМТ в Украине и будут ли результаты тестирования 2024 актуальны на следующий год — читай в материале Кроме того, на платформе доступны демонстрационные тесты предыдущих лет, а также другие ресурсы для подготовки, в частности на сайтах УЦОКО и Львовского регионального центра оценивания качества образования. Вскоре УЦОКО планирует обнародовать дополнительную информацию о тестах НМТ-2025 года, в частности схемы начисления баллов за выполнение заданий. Все новости и обновления можно найти на официальном сайте организации. Также узнай подробнее об НМТ-2025 года и сколько будет обязательных предметов.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: онлайн-обучение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter