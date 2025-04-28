Проверь свои знания: какие темы по истории Украины вошли в тест НМТ-2025

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) опубликовал демонстрационный вариант теста по истории Украины, который является частью национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года. Этот тест поможет будущим абитуриентам лучше подготовиться к важному экзамену.

Особенности пробного теста по истории Украины

Демонстрационный вариант теста содержит задания, соответствующие программе ВНО по истории Украины. Он охватывает все темы, предусмотренные учебной программой, и доступен для загрузки в формате pdf. Это удобно для тех, у кого есть проблемы с интернет-соединением или возможностью работать длительное время на компьютере или другом гаджете. Кроме того, в конце файла предоставлены правильные ответы, что позволяет абитуриентам проверить свои знания.

Каждый может пройти тест онлайн

Для тех, кто хочет максимально приблизиться к условиям реального тестирования, УЦОКО предлагает онлайн-версию теста. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе Всеукраинская школа онлайн.

После регистрации можно пройти тренировочные тесты во вкладке Демонстрационный вариант НМТ-2025, что позволит ознакомиться с интерфейсом тестировщика и потренироваться в реальном времени.

Читать по теме Сколько действителен сертификат НМТ 2024 и можно ли воспользоваться им в следующем году Сколько действителен НМТ в Украине и будут ли результаты тестирования 2024 актуальны на следующий год — читай в материале

Кроме того, на платформе доступны демонстрационные тесты предыдущих лет, а также другие ресурсы для подготовки, в частности на сайтах УЦОКО и Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Вскоре УЦОКО планирует обнародовать дополнительную информацию о тестах НМТ-2025 года, в частности схемы начисления баллов за выполнение заданий. Все новости и обновления можно найти на официальном сайте организации.

Также узнай подробнее об НМТ-2025 года и сколько будет обязательных предметов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.