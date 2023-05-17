Новости

Расценивается как корректировка вражеского огня! СБУ разоблачила блогеров, распространявших фото и видео работы украинской ПВО

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 мая 2023, 12:00
СБУ знайшли всіх блогерів, які знімали роботу ППО у столиці: кого затримали
Фото: Unsplash, Instagram

Больше новостей
Баклажани
Выращивание баклажанов: как правильно садить, ухаживать и поливать
Фарба
Чем убрать краску с одежды: надежные и простые способы
Ракети Калібр
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине
Булгур
Почти суперфуд! Чем полезен булгур и как его приготовить
Смотреть больше

Материалы по теме

Ракети Калібр
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине
как стирать вышиванку
Чтобы была чистой и без пятен. Рассказываем, как постирать и отбелить вышиванку
Донеччина 16.05
Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров
Як підтримувати дитину під час війни - поради психологині
Ребёнок должен быть неудобным: Светлана Ройз о том, как поддержать ребенка во время войны и чего делать не стоит

Видео
0:04:15
Донеччина 16.05

Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров
0:09:04
Чи справді росіяни знищили ЗРК Patriot — пояснення Повітряних сил ЗСУ
В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot
Карта бойових дій в Україні
На чьей стороне частичный успех в Бахмуте? Карта боевых действий в Украине 17 мая в режиме онлайн
0:10:02
бій під Бахмутом
История битвы за “дорогу жизни” под Бахмутом — уникальные кадры реального боя
0:04:21
Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
От болезни погибли 89 деток. Врачи призывают вакцинировать детей от COVID-19
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
0:04:36
митці Денисенко
Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Это историческое событие! Характеристика ракет Кинжал, которые сбили украинцы
0:04:05
модульне містечко в Ірпені
Лоскуток Финляндии в Ирпене: как в Киевской области появился новый модульный городок
Больше видео
Ракети Калібр
Читать дальше
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь