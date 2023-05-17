Расценивается как корректировка вражеского огня! СБУ разоблачила блогеров, распространявших фото и видео работы украинской ПВО

Украинские власти и военные неоднократно призывали не распространять информацию о работе ПВО, падении обломков или последствиях вражеских обстрелов. Это помогает врагу корректировать свои атаки, чтобы достичь целей. Но некоторые украинцы продолжают это делать, несмотря на запрет.

В ночь на 16 мая 2023 года во время массированной атаки по Киеву ряд блогеров в своих социальных сетях показали работу ПВО. Видео начали распространяться по сети, в том числе попали в Telegram-каналы, которые контролируются спецслужбами России.

Служба безопасности Украины разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, показавшие работу ПВО. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

СБУ разоблачила блогеров, показавших работу ПВО: что известно

В Службе безопасности Украины сообщили, что установили личности шести жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ по Киеву.

— В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.

Среди прочего — фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

За считанные минуты эти видео подхватили многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них — интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора, — говорится в сообщении.

Киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, подобные камеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

А доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга пользователей, выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в YouTube.

В СБУ объясняют, что полученную информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины.

У виновников также изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовались для распространения запрещенного контента.

— По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры идут комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности, — сообщают в СБУ.

Расценивается как корректировка вражеского огня! СБУ разоблачила блогеров, распространявших фото и видео работы украинской ПВО / 6 Фотографий

Служба безопасности в очередной раз акцентирует на запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Напоминаем, что такие действия расцениваются как корректировка вражеского огня и являются наказуемым преступлением в соответствии с законом.

Служба безопасности Украины показывает нам лишь малую часть своей работы, но даже это очень важно для страны. Ранее мы рассказывали, как работает СБУ во время полномасштабной войны.

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