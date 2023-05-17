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Розцінюється як коригування ворожого вогню! СБУ викрила блогерів, що поширювали фото та відео роботи української ППО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Травня 2023, 12:00
СБУ знайшли всіх блогерів, які знімали роботу ППО у столиці: кого затримали
Фото: Unsplash, Instagram

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Розцінюється як коригування ворожого вогню! СБУ викрила блогерів, що поширювали фото та відео роботи української ППО
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