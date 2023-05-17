Розцінюється як коригування ворожого вогню! СБУ викрила блогерів, що поширювали фото та відео роботи української ППО

Українська влада та військові неодноразово закликали не поширювати інформацію про роботу ППО, падіння уламків чи наслідки ворожих обстрілів. Це допомагає ворогу корегувати свої атаки, щоб досягти цілей. Але деякі українці продовжують це робити попри заборону.

У ніч на 16 травня 2023 року під час масованої атаки по Києву деякі блогери у своїх соціальних мережах показали роботу ППО. Відео почали ширитися мережею, зокрема потрапили у Telegram-канали, які контролюють спецслужби Росії.

Служба безпеки України викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які показали роботу ППО. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

СБУ викрила блогерів, які показали роботу ППО: що відомо

У Службі безпеки України повідомили, що встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ по Києву.

— У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоноване фото- та відеознімання роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

Серед іншого — фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце розміщення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

За лічені хвилини ці відео “підхопили” численні Telegram-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них — інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора, — йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, такі камери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

А доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube.

У СБУ пояснюють, що так отриману інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

У винуватців також вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

— За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності, — повідомляють в СБУ.

Розцінюється як коригування ворожого вогню! СБУ викрила блогерів, що поширювали фото та відео роботи української ППО / 6 Фотографій

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Нагадуємо, що такі дії розцінюються як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Служба безпеки України показує нам лише малу частину своєї роботи, але навіть це має дуже велике значення для країни. Раніше ми розповідали, як працює СБУ під час повномасштабної війни.

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