Найбільша кількість ракет за короткий проміжок часу: наслідки щільної атаки Києва у ніч проти 16 травня

З початку травня 2023 року російські військові активізували свої атаки по столиці. У ніч на 16 Росія атакувала Київ із застосуванням БпЛА, крилатих, аеробалістичних та балістичних ракет. Це восьмий повітряний напад на столицю з початку травня.

Вибухи в Києві 16 травня 2023: що відомо

У ніч проти 16 травня у Києві пролунало кілька сигналів повітряної тривоги. Вперше про повітряну небезпеку було оголошено близько 02:30. У Києві було чути багато гучних вибухів, це була робота ППО, повідомили в Київській міській військові адміністрації.

Падіння уламків зафіксували в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. У Дарницькому районі на двох різних вулицях уламки упали на автомобілі. Попередньо, без подальшого загоряння.

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі уламки впали на територію зоопарку. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було. Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи.

— У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто. Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці, — сказав Кличко у новому повідомленні. Пізніше голова столиці розповів про троє потерпілих у Соломʼянському районі міста.

— У лісопарковій зоні в Дарницькому районі столиці падіння уламків БпЛА, без загоряння, — йдеться у повідомленні Віталія Кличка.

У КМВА наголосили, що атака на Київ у ніч проти 16 травня 2023 року була винятковою за своєю щільністю. Ворог застосував якомога більшу кількість ракет за короткий проміжок часу.

— За попередньою інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена, — акцентували в КМВА.

— Зафіксовані падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження в Солом’янському районі: там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки.

Пожежа ліквідована. У решті районів пошкодження не суттєві: у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих немає, — йдеться у повідомленні.

Робота ППО у ніч проти 16 травня 2023

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал, дев’ять крилатих ракет Калібр — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, Іскандер-М).

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України. Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня Орлан-10, SuperCum. Усі знищені!

Захисники українського неба щодня і щоночі виконують титанічну роботу, щоб збити усі ворожі повітряні цілі. Раніше ми розповідали, як працюють сили ППО.

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