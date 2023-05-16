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Найбільша кількість ракет за короткий проміжок часу: наслідки щільної атаки Києва у ніч проти 16 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Травня 2023, 09:01
Вибухи у Києві сьогодні — що відомо про атаку 16.05.2023
Фото: Pixabay

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