Під прицілом окупантів — місцева лікарня! Що відомо про наслідки російського обстрілу Авдіївки

В Україні триває 446 день повномасштабної війни, але досі не вщухають ворожі обстріли, а окупанти не припиняють вчиняти акти тероризму проти мирного українського населення.

Сьогодні зранку, 15 травня, російські загарбники обстріляли Авдіївку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вибухи в Авдіївці 15 травня: що відомо

Під прицілом окупантів опинилась місцева лікарня, яка й зазнала руйнувань під ворожим вогнем. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей.

Тому голова Донецької ОВА вкотре нагадав жителям міста, що необхідно евакуюватись.

Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії!

Знизити ризики обстрілів та повністю взяти під контроль українське небо вдасться ЗСУ з сучасними літаками. Читай, чому для України такі важливі винищувачі F-16.

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Фото: Павло Кириленко