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Під прицілом окупантів — місцева лікарня! Що відомо про наслідки російського обстрілу Авдіївки

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Травня 2023, 13:00
Авдіївка

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