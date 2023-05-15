Як загарбники намагаються поповнити живу силу на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 15 травня в режимі онлайн

Останнім часом увага до карти бойових дій зросла. Українці в очікуванні контрнаступу, а також уважно спостерігають за ситуацією у Бахмуті та інших ділянках фронту.
Українські військові мужньо та героїчно стримують ворога. А також потроху відбивають та повертають свої позиції. Цьому передує важка праця, тож ми маємо підтримувати та допомагати військовим.
Ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що дедалі регулярніші серії російських ударів по нашій країні із застосуванням безпілотників та ракет, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі.
Також російські війська вели наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Окупанти не досягли додаткових підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк. Загарбники продовжували обстріли районів на захід від Гуляйполя на півдні України.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що вночі російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.
Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів.
Крім того, завдав 41 авіаційний удар та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Крім того, завдав 41 авіаційний удар та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулося 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі шляхом примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського.
Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.
Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Українські захисники збили два ворожих розвідувальних БпЛА типу Орлан-10 та знищили БпЛА Supercam.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще сім важливих цілей противника.
Російські військові знищують цілі населені пункти в Україні. Раніше ми розповідали, яка ситуація у селі Циркуни Харківської області. Як збираються відновлювати населений пункт, читай за посиланням.
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