Як загарбники намагаються поповнити живу силу на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 15 травня в режимі онлайн

Останнім часом увага до карти бойових дій зросла. Українці в очікуванні контрнаступу, а також уважно спостерігають за ситуацією у Бахмуті та інших ділянках фронту.

Українські військові мужньо та героїчно стримують ворога. А також потроху відбивають та повертають свої позиції. Цьому передує важка праця, тож ми маємо підтримувати та допомагати військовим.

Ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що дедалі регулярніші серії російських ударів по нашій країні із застосуванням безпілотників та ракет, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі.

Також російські війська вели наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Окупанти не досягли додаткових підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк. Загарбники продовжували обстріли районів на захід від Гуляйполя на півдні України.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що вночі російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів.

Крім того, завдав 41 авіаційний удар та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулося 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області; Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безрезультатні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Ворог здійснив обстріли близько 40 населених пунктів, серед них: Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі шляхом примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського.

Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Українські захисники збили два ворожих розвідувальних БпЛА типу Орлан-10 та знищили БпЛА Supercam.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще сім важливих цілей противника.

Російські військові знищують цілі населені пункти в Україні. Раніше ми розповідали, яка ситуація у селі Циркуни Харківської області. Як збираються відновлювати населений пункт, читай за посиланням.

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