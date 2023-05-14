Це було колись затишне село, а зараз — самі руїни! Як відновлюватимуть Циркуни Харківської Області

В Україні стартувала державна програма з відновлення пошкодженого російськими обстрілами майна. Наразі вона стосується лише тих, чиї будинки підлягають ремонту. Далі програму розширюватимуть і для тих, чиї оселі стерті з лиця землі. Зареєструватися можна через Дію.

Ступінь пошкодження та виплати визначає спеціальна комісія. Комісія з двох людей за день встигає оглянути десять будинків. Тут, у Циркунівській громаді, роботи вистачить на кілька десятків таких комісій.

Звідси приходив танк. Стає на вулиці, стріляє по Харькову і їде. А потім коли їх вигнали, то вони вже звідти стріляли і запальничками дім палили, а я у себе весь час тушив, — розповідає житель Циркунів Олексій Некипорець.

79-річний Олексій Некипорець лишався у селі всю окупацію, сидів у погребі. Не схотів кидати дім. Дружину відправив подалі. Виїхати тоді можна було лише через Росію до Європи, і ось вона вдома.

До вторгнення у цій громаді жило 14 тисяч людей. Циркуни — зручне і популярне передмістя Харкова, після окупації — один із найбільш побитих населених пунктів.

Саме тих, чиї оселі можна відремонтувати, стосується державна програма єВідновлення, яка щойно запрацювала. Усі дані про кожен будинок комісія вносить до реєстру, аби власники житла могли відкрити рахунок у банку й отримати гроші від держави на будматеріали та ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали жахливі історії місцевих про окупацію у селі Циркуни.

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