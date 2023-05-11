Малеча тепер у безпеці! Із прифронтових громад Харківщини евакуювали всіх дітлахів

Попри небезпеку, постійні обстріли та заклики влади до евакуації в прифронтових містах та селищах України все ще живуть дорослі та діти.

Причин, чому дорослі не хочуть покидати дім, багато. Та хоч би які підстави, дітям не місце під щоденними обстрілами. Їм потрібна безпека — це пріоритет, тож місцева влада вживає усіх заходів, щоб забезпечити це малечі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вчора завершили евакуацію дітей з громад Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами:

Великобурлуцької;

Вільхуватської;

Дворічанської;

Петропавлівської.

Минулої доби ми евакуювали останніх 18 дітей з Дворічанської громади. Усього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.

Тепер усі діти з прифронтових населених пунктів разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини.

Частина евакуйованих сімей живе у родичів. А тих, хто потребував житла, безплатно поселили в гуртожитках.

Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім’ям надається гуманітарна та матеріальна допомога, — повідомляють в державній адміністрації.

А поки дітей переміщують у безпечні місця, ЗСУ проводжають ворога на вихід. Дивись, яка ситуація на фронті 11 травня, в режимі онлайн.

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Фото: Олег Синєгубов