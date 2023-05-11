Війна в Україні

Малеча тепер у безпеці! Із прифронтових громад Харківщини евакуювали всіх дітлахів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Травня 2023, 10:18
евакуація дітей з Харківщини

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