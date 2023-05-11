Україна

Ворог прикривається “евакуацією”, щоб вивезти награбоване: карта бойових дій в Україні 11 травня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Травня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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