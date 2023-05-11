Враг прикрывается “эвакуацией”, чтобы вывезти награбленное: карта боевых действий в Украине 11 мая в режиме онлайн

Вывозят награбленное под предлогом “эвакуации”, запрещают людям возвращаться домой и теряют все больше личного состава — так выглядит ситуация печально известных геройств оккупантов на карте боевых действий.

Пока ВСУ готовятся к новым операциям по освобождению родных земель, захватчики продолжают выполнять бессмысленные приказы своего командования.

Единственное, на что хватает оккупантам собственных идей — это террор мирного населения. Однако надежды захватчиков на безнаказанность растают после победы Украины и международного трибунала.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки на северо-восток от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная, а также продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области.

Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошлых суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На белорусских полигонах и дальше находятся определенные подразделения армии РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачи, Волфино, Беловоды и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступления. В течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары по районам Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомыс и Станислав.

Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области, Дудчаны, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация “эвакуировала” в Бердянск.

В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасных бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также, оккупанты запретили на неопределенный срок “эвакуированным” гражданам возвращаться в город Токмак.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. Так, в Луганске помещения трех местных больниц полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.

Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Так, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Авиация Сил обороны Украины за прошлые сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

ВСУ обезвреживают российских окупантов под Бахмутом. Читай, как украинские защитники разбили 72 бригаду РФ, а отдельные участки полностью освободили от российских окупантов.

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