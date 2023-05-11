Враг прикрывается “эвакуацией”, чтобы вывезти награбленное: карта боевых действий в Украине 11 мая в режиме онлайн

Вывозят награбленное под предлогом “эвакуации”, запрещают людям возвращаться домой и теряют все больше личного состава — так выглядит ситуация печально известных геройств оккупантов на карте боевых действий.
Пока ВСУ готовятся к новым операциям по освобождению родных земель, захватчики продолжают выполнять бессмысленные приказы своего командования.
Единственное, на что хватает оккупантам собственных идей — это террор мирного населения. Однако надежды захватчиков на безнаказанность растают после победы Украины и международного трибунала.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки на северо-восток от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная, а также продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области.
Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошлых суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На белорусских полигонах и дальше находятся определенные подразделения армии РФ.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачи, Волфино, Беловоды и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны.
На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестово Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступления. В течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступления. В течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут.
Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары по районам Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Новоукраинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомыс и Станислав.
Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области, Дудчаны, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.
Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация “эвакуировала” в Бердянск.
В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасных бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также, оккупанты запретили на неопределенный срок “эвакуированным” гражданам возвращаться в город Токмак.
Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. Так, в Луганске помещения трех местных больниц полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.
Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
Так, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.
Авиация Сил обороны Украины за прошлые сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.
ВСУ обезвреживают российских окупантов под Бахмутом. Читай, как украинские защитники разбили 72 бригаду РФ, а отдельные участки полностью освободили от российских окупантов.
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