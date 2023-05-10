Российская артиллерия продолжает террор мирного населения. Что известно об обстреле Волчанска 10 мая

Несмотря на огромные потери в войне, российские оккупанты не оставляют своих захватнических планов и тактики террора гражданского населения. Сегодня, 10 мая, россияне снова обстреляли из артиллерии мирных жителей Волчанска.

Взрывы в Волчанске 10 мая: что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Также, по предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина.

На месте работают все экстренные службы.

Российские войска ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Днепру. Обломок российской ракеты упал на четырехэтажку в городе. Опасные обломки уже увезли, их уничтожат, но воспоминания людей останутся с ними надолго. Читай рассказы очевидцев ночного обстрела Днепра 9 мая.

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