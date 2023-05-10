Російська артилерія продовжує терор мирного населення. Що відомо про обстріл Вовчанська 10 травня

Попри величезні втрати у війні, російські окупанти не полишають своїх загарбницьких планів та тактики терору цивільного населення. Сьогодні, 10 травня, росіяни знову обстріляли з артилерії мирних мешканців Вовчанська.

Вибухи у Вовчанську 10 травня: що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Також за попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка.

На місці працюють усі екстрені служби.

Російські війська вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру. Уламок російської ракети впав на чотириповерхівку в місті. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать, але спогади людей залишаться з ними надовго. Читай розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра 9 травня.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!