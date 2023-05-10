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Російська артилерія продовжує терор мирного населення. Що відомо про обстріл Вовчанська 10 травня

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Травня 2023, 14:17
Вовчанськ
Фото: ДСНС/Facebook

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