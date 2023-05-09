Постраждали і люди, і тварини, і будівлі! Жителі Нікополя розповідають про наслідки чергового обстрілу

Одну людину вбили, ще вісьмох поранили — така сумна статистика атак російських окупантів на Нікополь, що на Дніпропетровщині, за минулі вихідні. У місті пошкоджені 21 приватний будинок, багатоповерхівка, майже 15 господарчих споруд.

Десять снарядів із важкої артилерії — російські окупанти серед ночі накрили приватний сектор Нікополя. Пошкоджені сім приватних будинків, та найгірше — російські окупанти вбили місцеву жительку.

Ось це в мене сюди потрапив снаряд. Я на роботі був. Дружина зайшла до підвалу — на півдорозі до ями стався вибух. Врятував її підвал, — розповідає місцевий житель Олександр.

Один із російських снарядів розірвався прямісінько біля будинку пана Олександра. Чоловік показує, якою була сила вибуху: знесло дах будинку та навіс, крім того, зрешетило синову машину, яка стояла у дворі.

Ще один снаряд розірвався у сусідньому дворі та на подвір’ї пані Раїси. Жінка каже, що лишилась без світла, газу та води. На будинку побитий дах, фасад, понівечена господарча будівля та сонячні панелі. А від другого прильоту загинула 72-річна сусідка — не встигла сховатися.

На сьогодні у Нікополі зазнали руйнувань через російські прильоти майже 4 000 будівель, 117 місцевих жителів були поранені, 16 — загинули.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про атаку дронами на Дніпропетровщині.

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