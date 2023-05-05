Атаки дронами не припиняються! Під нічним ударом була Дніпропетровщина: що відомо на цю мить

Жодного дня та ночі не проходить в Україні без російських атак та обстрілів. У ніч проти 5 травня російські військові атакували Дніпропетровщину.
Ворог застосував два безпілотники, а під вогнем артилерії опинився Нікополь.
У Повітряних cилах ЗСУ повідомили, що вночі 5 травня 2023 року російські військові застосували два ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.
Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування Схід.
Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування Схід.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Нікополь опинився під артилерійським обстрілом.
Унаслідок обстрілу в місті пошкоджені десять приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та два газопроводи.
Унаслідок обстрілу в місті пошкоджені десять приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та два газопроводи.
За інформацією ОВА, жертв та постраждалих немає.
Російські військові продовжують також і ядерний тероризм. Вони окупували територію Запорізької АЕС та погрожують світу ядерною катастрофою. Раніше ми розповідали, що росіяни розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС.
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Фото: Сергій Лисак