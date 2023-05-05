Війна в Україні

Атаки дронами не припиняються! Під нічним ударом була Дніпропетровщина: що відомо на цю мить

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Травня 2023, 09:25
Атака дронами на Дніпропетровщину 05.05.2023: що відомо

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