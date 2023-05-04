Над столицею було помічено БпЛА — що відомо про вибухи в Києві та яка ситуація станом на зараз

Увечері 4 травня в Києві та області була проголошена повітряна тривога, незадовго після чого в столиці пролунали вибухи. Читай, що наразі відомо про обстріл Києва.

Вибухи в Києві сьогодні, 4 травня

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в місті спрацювала ППО.

За словами місцевих, у столиці пролунали гучні вибухи та автоматні черги. Над Києвом було помічено БпЛА. Наразі оголошено відбій повітряної тривоги у місті та Київській області.

Начальник КМВА Сергій Попко згодом розповів, що українські захисники збили безпілотник.

— Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі відомо про вибухи та пожежу в Солом’янському районі столиці. Ймовірно, це спричинили уламки БпЛА. Екстрені служби вже прямують на місце.

Рятувальники локалізують пожежу в чотириповерховій будівлі на площі 50 м кв. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався.

Також унаслідок падіння уламків безпілотника зафіксовано загоряння на невеликій площі в Печерському районі. За даними Кличка, будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

Атака дронами на Київ: відео

Нагадаємо, що в ніч проти 4 травня Росія також атакувала Київ дронами типу Shahed та ракетами. Читай, що відомо про нічну атаку дронами на Київ.

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