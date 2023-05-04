Війна в Україні

Над столицею було помічено БпЛА — що відомо про вибухи в Києві та яка ситуація станом на зараз

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 04 Травня 2023, 21:05
Вибухи в Києві 04.05.2023: що відомо про вечірній обстріл столиці

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Випрати форму, помитись, поголитись — бійцям передадуть справжній готель із банею на колесах
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Ще один оплот УПЦ МП — яка ситуація з Почаївською лаврою на Тернопільщині

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