Над столицей было замечено БпЛА — что известно о взрывах в Киеве и какая ситуация сейчас

Вечером 4 мая в Киеве и области была провозглашена воздушная тревога, незадолго после чего в столице прогремели взрывы. Читай, что известно об обстреле Киева.

Взрывы в Киеве сегодня, 4 мая

Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе сработало ПВО.

По словам местных, в столице раздались громкие взрывы и автоматные очереди. Над Киевом было замечено БПЛА.

В настоящее время объявлен отбой воздушной тревоги в городе и Киевской области.

Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что украинские защитники сбили беспилотник.

— Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется, — отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что известно о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы. Вероятно, это повлекло за собой обломки БпЛА. Экстренные службы уже направляются на место.

Спасатели локализуют пожар в четырехэтажном здании на площади 50 м кв. За медицинской помощью пока никто не обращался.

Также в результате падения обломков беспилотника зафиксировано возгорание на небольшой площади в Печерском районе. По данным Кличко, здания невредимы, пострадавших нет.

Атака дронами на Киев: видео

Напомним, что в ночь на 4 мая Россия также атаковала Киев дронами типа Shahed и ракетами. Читай, что известно о ночной атаке дронами на Киев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!