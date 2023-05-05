Украина

Госпиталь оккупантов в школе или новая попытка спрятаться за спинами детей: карта боевых действий в Украине 5 мая в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 мая 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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0:04:13
Лазня на колесах для військових
Выстирать форму, помыться, побриться — бойцам передадут настоящий отель с баней на колесах
0:06:46
Почаевская лавра
Еще один оплот УПЦ МП — какая ситуация с Почаевской лаврой в Тернопольской области
0:03:30
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