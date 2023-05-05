Госпиталь оккупантов в школе или новая попытка спрятаться за спинами детей: карта боевых действий в Украине 5 мая в режиме онлайн

Придумывать новые тактики, чтобы добиться желаемых результатов на карте боевых действий — это точно не о большинстве российских захватчиков.

Ведь наиболее популярный способ вести войну у оккупантов — уничтожать мирное население собственноручно и с помощью ракет, грабить и прятаться за спинами детей.

Уже неоднократно Генштаб ВСУ публиковал доказательства, что россияне располагают свои подразделения среди домов мирных жителей и обустраивают госпитали прямо посреди школ, где по принуждению продолжается обучение. Но это вряд ли спасет захватчиков от наказания за преступления.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ обвинила Украину в нанесении удара БПЛА по Кремлю 3 мая. Однако, вероятно, Россия сама устроила это нападение, пытаясь показать, что война ближе к российской внутренней аудитории, а также, чтобы создать условия для более широкой мобилизации общества.

Эксперты считают, что, учитывая несколько признаков, можно утверждать, что удар был целенаправленным и сделан внутренними органами.

Крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько слоев противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо над Кремлем так, чтобы кому-то удалось сделать впечатляющего качества изображения.

Кроме того, немедленная, согласованная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны.

Кремль сразу же обвинил Украину в совершении “теракта”, и российские официальные лица быстро объединились вокруг этого обвинения. Но если бы атака беспилотников не была внутренней организацией, это было бы неожиданностью.

Быстрая и последовательная демонстрация официального российского нарратива вокруг удара свидетельствует о том, что Россия устроила этот инцидент в непосредственной близости до 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как экзистенциальную.

Эксперты предполагают, что возможно Кремль планирует провести другие операции под фальшивым флагом и усилить дезинформацию накануне украинского контрнаступления, чтобы усилить внутреннюю поддержку войны.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.

Вчера противник нанес шесть ракетных ударов по городам Краматорску и Запорожью. Нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — отражено около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки, Гремяч Черниговской области. А также Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караическое, Бочковое и Бударки Харьковской области. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Андреевка, Грековка, Диброва, Белогоровка Луганской области, Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково.

От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Зализное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 50 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Дудчаны, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Российские захватчики продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские.

Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, за прошедшие сутки, уничтожены четыре баражирующих боеприпаса Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов противника и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Российские оккупанты стремятся одержать хоть маленькие победы на поле боя, чтобы успокоить и своего диктатора, и народ России. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте и прокомментировала новые громкие заявления со стороны РФ о планах оккупантов захватить Бахмут до 9 мая.

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