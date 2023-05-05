Шпиталь окупантів у школі, або нова спроба заховатись за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 5 травня в режимі онлайн

Вигадувати нові тактики, аби досягти бажаних результатів на карті бойових дій — це точно не про більшість російських загарбників.

Адже найбільш популярний спосіб вести війну в окупантів — це нищити мирне населення власноруч та за допомогою ракет, грабувати та ховатись за спинами дітей.

Вже неодноразово Генштаб ЗСУ публікував докази, що росіяни розташовують свої підрозділи поміж будинків мирних жителів та облаштовують шпиталі просто посеред шкіл, де під примусом продовжується навчання. Та це навряд врятує загарбників від покарання за їхні злочини.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ звинуватила Україну в завданні безпілотного удару по Кремлю 3 травня. Однак ймовірно, Росія влаштувала цей напад, намагаючись показати, що війна ближче до російської внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

Експерти вважають, що огляду на кілька ознак можна стверджувати, що удар був цілеспрямованим та зроблений внутрішніми органами.

Вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька шарів протиповітряної оборони та підірватися або бути збитими просто над Кремлем так, щоб комусь вдалось зробити вражаючої якості зображення.

Крім того, негайна, узгоджена та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад було підготовлено всередині країни.

Кремль одразу ж звинуватив Україну у здійсненні “теракту”, і російські офіційні особи швидко об’єдналися навколо цього звинувачення. Та якби атака безпілотників не була внутрішньою організацією, це було б несподіванкою.

Швидка та послідовна демонстрація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що Росія влаштувала цей інцидент у безпосередній близькості до 9 травня, щоб представити війну своїй внутрішній аудиторії як екзистенційну.

Експерти припускають, що, можливо, Кремль планує провести інші операції під фальшивим прапором і посилити дезінформацію напередодні українського контрнаступу, щоб посилити внутрішню підтримку війни.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed-136/131. 18 із 24 було знищено нашими захисниками.

Вчора противник завдав шість ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя. Наніс 66 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Нажаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — відбито близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки, Грем’яч Чернігівської області. А також Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове та Бударки на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Андріївка, Греківка, Діброва, Білогорівка Луганської області, Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове.

Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне, а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 50 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи.

Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому, російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом минулої доби, знищено чотири баражуючих боєприпаси Ланцет.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну його станцію радіоелектронної боротьби.

Російські окупанти прагнуть здобути хоч маленькі перемоги на полі бою, аби заспокоїти й власного диктатора, і народ Росії. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті та прокоментувала нові гучні заяви з боку РФ про плани окупантів захопити Бахмут до 9 травня.

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