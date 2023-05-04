Перша мета — Донбас. Маляр про зміну тактики окупантів та їхній “фетиш” 9 травня

“Київ за три дні” плавно та цілком логічно перейшов у фазу оборони Кремля, який, щоправда, не надто готовий до перенесення бойових дій на територію РФ.

Позаяк російські окупанти прагнуть здобути хоч маленькі перемоги на полі бою, аби заспокоїти й власного диктатора, і народ Росії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в телемарафоні Єдиних новин Вадиму Карп’яку про ситуацію на фронті та прокоментувала нові гучні заяви з боку РФ про плани окупантів захопити Бахмут до 9 травня.

Ганна Маляр пояснила, чому Кремль так вчепився за це місто, та розповіла, як ЗСУ вдається так довго втримувати там оборону.

Ситуація у Бахмуті

За словами Маляр, окупантам чітко поставили завдання взяти місто Бахмут під контроль саме до 9 травня.

— Це риса росіян, бо вони люблять історичний символізм, паралелі та важливі дати. І це також їхня слабка сторона, адже вони стають передбачуваними, — зазначає Ганна Маляр.

Водночас вона зауважує, що протягом останніх тижнів ситуація у Бахмуті тримається на піку складних боїв.

Усі свої сили росіяни сконцентрували на Сході. На Півдні вони взагалі зайняли оборонні позиції. Тобто тепер окупанти намагаються рухатися “шматками”: Донецька та Луганська області — перша мета.

Заступниця міністра оборони України розповіла, що росіяни наступають на Сході України з чотирьох напрямків, щодня змінюючи тактику залежно від нашої реакції.

— Карта бойових дій зараз є динамічна, але якщо говорити загалом, то ЗСУ не дають росіянам просуватися нашою територією. Функцію “застави” виконує Бахмут та Мар’їнка.

Так, ми бачимо, що росіяни просуваються у Бахмуті, але військові завдання ЗСУ виконуються: ворог не може вийти за Бахмут, ми знищуємо там їхні найкращі підрозділи та зменшуємо наступальний потенціал.

Чому РФ так важливо захопити Бахмут

Також Ганна Маляр зауважує, що саме через так званий фетиш росіян до сакральних дат окупанти прагнуть зробити Бахмут точкою відліку, місцем своєї перемоги.

— Коли вони кидають туди всі свої сили та пропаганду, а ми даємо їм відповідь, то в інформаційному полі відбувається резонанс.

З іншого боку, це справді героїчна сторінка, але в історії наших ЗСУ, які тримають активну оборону ще з минулого літа: скільки росіяни не кидали туди сил, вони нічого зробити не могли.

Коли ми говоримо в новинах про ситуацію у Бахмуті, варто розуміти, що стоїть за цими словами. Це — наймужніші українські бійці, які для росіян є аномальною історією.

За всіма математичними розрахунками, ми мали б уже давно відійти звідти. В комплексі, за фразою: “У Бахмуті тривають бої”, стоїть цілодобова інтелектуальна та фізична робота штабів, які аналізують інформацію до секунди та до міліметра, — наголошує Ганна Маляр.

Разом з тим заступниця міністра оборони відмітила: через власні поразки росіяни намагаються залякати українців масовими вбивствами та ракетними обстрілами. Сьогоднішня ніч також минула гучно: читай, куди були націлені ракетні атаки окупантів у ніч на 4 травня.

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