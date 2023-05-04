Нові інструкції пропагандистів та старі тактики окупантів: карта бойових дій в Україні 4 травня в режимі онлайн

Поки російська пропаганда готується до українського контрнаступу та розробляє нові інструкції, аби заспокоїти власний народ, загарбники намагаються вберегтись від переміщення ЗСУ на карті бойових дій.

Досить популярна тактика серед російських окупантів — заховатись за спинами мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях, як, наприклад, у населених пунктах Каховського району. Там загарбники розміщують свої підрозділи просто поміж приватних будинків місцевих жителів.

Та ніщо вже не допоможе окупантам уникнути покарання за їхні злочини. А чи буде це куля снайпера, чи міжнародний трибунал — вирішить доля.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль розповсюдив нові інструкції серед російських державних ЗМІ щодо того, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ.

Це вказує на те, що Кремль створює інформаційні умови як для ефективного російського захисту, так і для пом’якшення потрясінь у російському інформаційному просторі від успіхів українських сил.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник завдав чергового масованого удару по території нашої країни, застосувавши ударні БПЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками.

Загалом, ворог наніс два ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де, протягом минулої доби, підрозділи сил оборони України відбили близько 30 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом минулої доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області, Басівка, Юнаківка, Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут.

Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Красногорівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли Времівку, Новосілку та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку та Кам’янське Запорізької області, Капулівку на Дніпропетровщині, Антонівку та місто Херсон.

Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження Сил оборони України, на тимчасово окупованих територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення. У населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом минулої доби, наші захисники знищили п’ять розвідувальних БПЛА різних типів та один баражуючий боєприпас Ланцет.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Перші дні травня показують, наскільки загострюються події на фронті та в тилу. Росіяни щодня обстрілюють ракетами та дронами українські міста, але мають і потужну відповідь від ЗСУ та невідомих підривників у РФ та окупованому Криму. Читай, що криється за “бавовною” в окупованому Криму та нещасними випадками в Росії.

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