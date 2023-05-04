Новые инструкции пропагандистов и старые тактики оккупантов: карта боевых действий в Украине 4 мая в режиме онлайн

Пока российская пропаганда готовится к украинскому контрнаступлению и разрабатывает новые инструкции, чтобы успокоить собственный народ, захватчики пытаются уберечься от перемещения ВСУ на карте боевых действий.

Весьма популярна тактика среди российских окупантов — спрятаться за спинами мирных жителей на временно оккупированных территориях, как, например, в населенных пунктах Каховского района. Там захватчики размещают свои подразделения прямо среди частных домов местных жителей.

Но ничто не поможет оккупантам избежать наказания за их преступления. Будет ли это пуля снайпера или международный трибунал — решит судьба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль распространил новые инструкции среди российских государственных СМИ относительно того, как освещать будущее потенциальное украинское контрнаступление.

Это указывает на то, что Кремль создает информационные условия как для эффективной российской защиты, так и смягчения потрясений в российском информационном пространстве от успехов украинских сил.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный удар по территории нашей страны, применив ударные БПЛА Shahed-136/131. 21 из 26 этих дронов уничтожены нашими защитниками.

В общем, враг нанес два ракетных и 41 авиационный удар, совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где, за прошедшие сутки, подразделения сил обороны Украины отразили около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ. За прошедшие сутки осуществил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бучки Черниговской области, Басовка, Юнаковка, Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Червоная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хуторы и Николаевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

Безуспешными были атаки окупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное и Пивденное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли Времовку, Новоселку и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области, Капуловку Днепропетровской области, Антоновку и Херсон.

Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения Сил обороны Украины, на временно оккупированных территориях противник и дальше цинично использует местное население. В населенных пунктах Каховского района российские захватчики среди частных домов местных жителей размещают свои подразделения.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, за прошедшие сутки, наши защитники уничтожили пять разведывательных БПЛА разных типов и один баражирующий боеприпас Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и боеприпасов противника.

Первые дни мая показывают, как обостряются события на фронте и в тылу. Россияне ежедневно обстреливают ракетами и дронами украинские города, но получают мощный ответ от ВСУ и неизвестных взрывателей в РФ и оккупированном Крыму. Читай, что кроется за “хлопками” в оккупированном Крыму и несчастными случаями в России.

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