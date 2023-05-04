Война в Украине

Первая цель — Донбасс. Маляр об изменении тактики оккупантов и их “фетише” 9 мая

Виктория Мельник, редактор сайта 04 мая 2023, 12:15
Ситуация в Бахмуте
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