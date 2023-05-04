Первая цель — Донбасс. Маляр об изменении тактики оккупантов и их “фетише” 9 мая

“Киев за три дня” плавно и вполне логично перешел в фазу обороны Кремля, который, правда, не слишком готов к перенесению боевых действий на территорию РФ.

Вместе с тем российские оккупанты стремятся одержать хоть маленькие победы на поле боя, чтобы успокоить и своего диктатора, и народ России.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в телемарафоне Єдиних новин Вадиму Карпьяку о ситуации на фронте и прокомментировала новые громкие заявления со стороны РФ о планах оккупантов захватить Бахмут до 9 мая.

Анна Маляр объяснила, почему Кремль так уцепился за этот город, и рассказала, как ВСУ удается так долго удерживать там оборону.

Ситуация в Бахмуте

По словам Маляр, оккупантам четко поставили задачу взять город Бахмут под контроль именно до 9 мая.

— Это черта россиян, потому что они любят исторический символизм, параллели и важные даты. И это также их слабая сторона, ведь они становятся предсказуемыми, — отмечает Анна Маляр.

В то же время она говорит, что в последние недели ситуация в Бахмуте держится на пике сложных боев.

Все свои силы россияне сконцентрировали на Востоке. На Юге они вообще заняли оборонительные позиции. То есть теперь оккупанты пытаются двигаться “кусками”: Донецкая и Луганская области — первая цель.

Заместитель министра обороны Украины рассказала, что россияне наступают на Востоке Украины по четырем направлениям, ежедневно меняют тактику в зависимости от нашей реакции.

— Карта боевых действий сейчас динамична, но если говорить в целом, то ВСУ не дают россиянам продвигаться по нашей территории. Функцию “заслонки” выполняют Бахмут и Марьинка.

Да, мы видим, что россияне продвигаются в Бахмуте, но военные задачи ВСУ выполняются: враг не может выйти за Бахмут, мы уничтожаем там их лучшие подразделения и уменьшаем наступательный потенциал.

Почему РФ так важно захватить Бахмут

Также Анна Маляр отмечает, что именно из-за так называемого фетиша россиян к сакральным датам оккупанты стремятся сделать Бахмут точкой отсчета, местом своей победы.

— Когда они бросают туда все свои силы и пропаганду, а мы даем им ответ, в информационном поле происходит резонанс.

С другой стороны, это действительно героическая страница, но в истории ВСУ, которые держат активную оборону еще с лета: сколько россияне не бросали туда сил, они ничего сделать не могли.

Когда мы говорим в новостях о ситуации в Бахмуте, следует понимать, что стоит за этими словами. Это — самые мужественные украинские бойцы, которые для россиян являются аномальной историей.

По всем математическим расчетам мы должны были уже давно уйти оттуда. В комплексе, за фразой: “В Бахмуте продолжаются бои”, стоит круглосуточная интеллектуальная и физическая работа штабов, анализирующих информацию до секунды и до миллиметра, — отмечает Анна Маляр.

Вместе с тем заместитель министра обороны отметила: из-за своих поражений россияне пытаются запугать украинцев массовыми убийствами и ракетными обстрелами. Сегодняшняя ночь тоже прошла громко: читай, куда были нацелены ракетные атаки оккупантов в ночь на 4 мая.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!