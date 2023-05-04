Такой интенсивности ударов не было с начала года! Последствия ночной атаки дронами по Киеву

Враг не оставляет прилагать усилия для атаки Украины. Сегодня в ночь на 4 мая Россия атаковала Киев дронами типа Shahed и ракетами, вероятно, баллистическими. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Атака на Киев 4 мая: что известно

— Очередная воздушная атака Киева. Для столицы она уже третья за четыре дня мая! Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года! Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице.

Россияне атаковали Киев с применением дронов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! — говорится в сообщении КМВА.

К счастью, пострадавших нет. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждений застройке города они не нанесли.

Впоследствии стало известно, что в результате ночной воздушной атаки на столицу в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БПЛА. Информация о пожаре не подтвердилась. Пострадавших и повреждения близлежащих территорий нет.

Также глава КМВА Сергей Попко рассказал, что в результате сбивания вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков. Частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие. Информации о пострадавших нет.

Сколько БПЛА сбили силы ПВО 4 мая

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что оккупанты применили до 24 ударных дронов Shahed-136/131. Наши защитники уничтожили 18 ударных БПЛА.

Россия ежедневно совершает преступления против мирного населения. 3 мая оккупанты совершили ужасный обстрел Херсона. Известно более 20 погибших.

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