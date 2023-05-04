Война в Украине

Такой интенсивности ударов не было с начала года! Последствия ночной атаки дронами по Киеву

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 мая 2023, 08:38
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Фото: Pexels

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