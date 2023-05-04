Ворог не полишає докладати зусиль для атаки України. Сьогодні в ніч проти 4 травня Росія атакувала Київ дронами типу Shahed та ракетами, ймовірно, балістичними. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Атака на Київ 4 травня: що відомо

— Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієї ночі агресор знову завдав комплексного повітряного удару по столиці.

Росіяни здійснили напад на Київ із застосуванням дронів типу Shahed та ракет, ймовірно, балістичного типу.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! — йдеться у повідомленні КМВА.

На щастя, постраждалих немає. Зафіксовано падіння уламків у деяких районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали.

Згодом стало відомо, що в результаті нічної повітряної атаки на столицю в Шевченківському районі у житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась. Постраждалих та пошкодження прилеглих територій немає.

Також голова КМВА Сергій Попко розповів, що в результаті збиття ворожих повітряних об’єктів у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало близько десяти уламків.

Такої інтенсивності ударів не було з початку року! Наслідки нічної атаки дронами на Київ / 5 Фотографій

Частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття. Інформації щодо постраждалих немає.

Скільки БПЛА збили сили ППО 4 травня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131. Наші захисники знищили 18 ударних БпЛА.

Росія щодня скоює злочини проти мирного населення. 3 травня окупанти здійснили жахливий обстріл Херсона. Відомо про понад 20 загиблих.

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