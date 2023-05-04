Війна в Україні

Такої інтенсивності ударів не було з початку року! Наслідки нічної атаки дронами на Київ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Травня 2023, 08:38
Вибухи у Києві сьогодні: що відомо про нічну атаку дронами 4 травня 2023
Фото: Pexels

Більше новин
Такої інтенсивності ударів не було з початку року! Наслідки нічної атаки дронами на Київ
Росіяни розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС
Цибуля
Коли садити цибулю на головку весною 2023 і що перед цим слід знати
Масаж обличчя
Зберегти молодість без ін’єкцій можливо! Як правильно і чим робити масаж обличчя вдома
Як вибрати тепловізор і на що звертати увагу при покупці
Найкраще — захисникам! Як вибрати тепловізор для військових та на що звертати увагу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Такої інтенсивності ударів не було з початку року! Наслідки нічної атаки дронами на Київ
Росіяни розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС
Як вибрати тепловізор і на що звертати увагу при покупці
Найкраще — захисникам! Як вибрати тепловізор для військових та на що звертати увагу
сигнали регулювальника
Коли світлофори не працюють: нагадуємо сигнали регулювальника та їх значення
Окупанти ударили по Епіцентру у Херсоні: є жертви та постраждалі
Знову вбили невинних! Жертвами масованої атаки по Херсону стали 23 людини — оновлено

Відео
Карта бойових дій в Україні

Нові інструкції пропагандистів та старі тактики окупантів: карта бойових дій в Україні 4 травня в режимі онлайн
0:06:44
Києво-Печерська Лавра
Законні власники чи небажані гості? Чому УПЦ МП досі в Лаврі та що відбувається
0:15:37
Подоляк розповів, що відбувається в Росії та як горить Крим
Небесна кара для росіян: що криється за “бавовною” в окупованому Криму та нещасними випадками в Росії
Війна
Кількість жертв під час Другої світової війни: скільки людей втратила Україна в 1939–1945 роках
0:02:10
обстріл Запоріжжя 3 травня
Від загибелі людей відділяли лічені метри! Наслідки нічної атаки окупантів по Запоріжжю
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
Карта бойових дій в Україні
Старі напрямки — нові втрати окупантів: карта бойових дій в Україні 3 травня в режимі онлайн
0:02:57
курси домедичної допомоги
Знання, які рятують життя! Що варто знати про курси домедичної допомоги для цивільних
0:06:08
історії вбитих
Нищили за патріотизм, правду та українську: історії вбитих російськими окупантами українців на Харківщині
0:03:22
Жителі Білогірки у нових модульних домах
Жителі Білогірки повернулись і не впізнали власне подвір’я після боїв на Херсонщині
Більше відео
сигнали регулювальника
Читати далі
Коли світлофори не працюють: нагадуємо сигнали регулювальника та їх значення
Окупанти ударили по Епіцентру у Херсоні: є жертви та постраждалі
Читати далі
Знову вбили невинних! Жертвами масованої атаки по Херсону стали 23 людини — оновлено

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь