Вибух за вибухом! Росія атакувала Одесу вночі 4 травня

У ніч на 4 травня жителі міста Одеса прокинулись через вибухи. Росія атакувала південь дронами.
Звуки вибухів були чутні протягом близько півгодини, починаючи з 02:36, приблизно через десять хвилин після оголошення повітряної тривоги.
Речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ці вибухи були наслідком атаки 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136, випущених російськими окупантами.
12 дронів були знищені за допомогою систем протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, тоді як три з них вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.
12 дронів були знищені за допомогою систем протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, тоді як три з них вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.
Пожежу вдалося швидко загасити, і ніхто не постраждав.
Оперативне командування Південь поділилося зображеннями, на яких можна бачити “сакральні” позначки, розміщені на хвостовиках дронів, що вказувати на причину атаки.
Фото: ОК Південь
Повітряну тривогу на Одещині скасували о 4:30 ранку.
Загалом вночі 4 травня 2023 року ворог атакував “шахедами” з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря, повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.
Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.
Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.
Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань Південь та Центр.
Нагадаємо, 3 травня вночі ворог знову іранськими дронами атакував Київ та Дніпро, а також нафтобазу в Кропивницькому. Ми розповідали детальніше, що відомо.