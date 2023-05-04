Вибух за вибухом! Росія атакувала Одесу вночі 4 травня

У ніч на 4 травня жителі міста Одеса прокинулись через вибухи. Росія атакувала південь дронами.

Вибухи в Одесі 4.05.2023

Звуки вибухів були чутні протягом близько півгодини, починаючи з 02:36, приблизно через десять хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ці вибухи були наслідком атаки 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136, випущених російськими окупантами.

12 дронів були знищені за допомогою систем протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, тоді як три з них вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

Пожежу вдалося швидко загасити, і ніхто не постраждав.

Оперативне командування Південь поділилося зображеннями, на яких можна бачити “сакральні” позначки, розміщені на хвостовиках дронів, що вказувати на причину атаки.

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Повітряну тривогу на Одещині скасували о 4:30 ранку.

Загалом вночі 4 травня 2023 року ворог атакував “шахедами” з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря, повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.

Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань Південь та Центр.

Нагадаємо, 3 травня вночі ворог знову іранськими дронами атакував Київ та Дніпро, а також нафтобазу в Кропивницькому. Ми розповідали детальніше, що відомо.