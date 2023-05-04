Взрыв за взрывом! Россия атаковала Одессу ночью 4 мая

В ночь на 4 мая жители города Одесса проснулись из-за взрывов. Россия атаковала юг дронами.
Звуки взрывов были слышны в течение около получаса, начиная с 02:36, через примерно десять минут после объявления воздушной тревоги.
Представитель оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что эти взрывы были следствием атаки 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136, выпущенных российскими оккупантами.
12 дронов были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, в то время как три из них ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
12 дронов были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, в то время как три из них ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.
Пожар удалось быстро потушить и никто не пострадал.
Оперативное командование Юг поделилось изображениями, на которых можно видеть “сакральные” отметки, размещенные на хвостовиках дронов, что указывает на причину атаки.
Фото: ОК ЮГ
Воздушную тревогу в Одесской области отменили в 4:30 утра.
В целом ночью 4 мая 2023 враг атаковал “шахедами” с северного направления (Брянская область) и с юга — восточное побережье Азовского моря, сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Оккупанты применили 24 ударных дрона Shahed-136/131.
На этот раз силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БПЛА.
На этот раз силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БПЛА.
Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применено зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований Юг и Центр.
Напомним, 3 мая ночью враг снова иранскими дронами атаковал Киев и Днепр, а также нефтебазу в Кропивницком. Мы рассказывали подробнее, что известно.