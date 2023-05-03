Ой летели дикие гуси… А может, боевые? Реакция Украины на взрывы над Кремлем

Иногда мечты имеют тенденцию сбываться. Сначала неизвестные устроили пожар на Керченском мосту, а теперь первые огоньки попали и на крышу Кремля.

Однако каких бы эмоций это ни вызывало у украинцев, поступки неизвестных лиц могут носить опасный характер, поскольку оккупанты уже начали декламировать угрозы в сторону Украины, несмотря на то, что уже несколько дней непрерывно ведут атаки с воздуха на наши мирные города.

Реакция Украины на дроны над Кремлем

Во время пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал якобы покушение на Путина и обвинения со стороны Москвы по поводу взрывов над Кремлем.

Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на своей территории. Защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого, именно поэтому мы не используем его где-либо. Вот поэтому у нас дефицит. Поэтому мы не атаковали Путина. Оставим это трибуналу.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях отметил, что события в Кремле могут свидетельствовать о подготовке России к масштабному террористическому акту. Сначала оккупанты якобы задержали в Крыму большую группу диверсантов, а затем сами же продемонстрировали дроны над Кремлем.

Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу.

Михаил Подоляк подчеркнул, что если бы Украина пошла на такой поступок, это давало бы основания РФ оправдать свои атаки по гражданским. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что дроны можно купить в любом военторге.

Поэтому появление неизвестных беспилотников на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления.

Мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ.

Точно неизвестно, что произошло на территории РФ, но, по мнению Михаила Подоляка, потеря силового контроля со стороны клана Путина очевидна.

Что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем…

Прокомментировали взрывы над Кремлем и в пресс-службе президента Украины. Прессекретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил BBC, что не располагает информацией о так называемых ночных атаках на РФ.

Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих.

Также чиновник добавил, что эти события можно воспринимать как нагнетание ситуации до 9 мая, чего можно было ожидать от нашего врага.

Кроме того, Сергей Никифоров отметил, что его удивляют формулировки российских окупантов, заявляющих о теракте. Ведь так можно назвать атаки россиян по вокзалу в Краматорске или о разрушенных до основания подъездах в Днепре или Умани, но не о двух дронах над зданием Кремля.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Донбасс. Реалии отметил, что от РФ можно было ожидать, что страна-агрессорка будет пытаться показать эскалацию со стороны Украины. Поэтому, возможно, можно ожидать со стороны России еще каких-либо провокаций.

Если Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины, Россия так делает всегда. Над центром столицы происходят такие вещи — это для меня это выглядит как минимум странно.

Удар по Кремлю дронами: видео

А пока российские оккупанты продолжают возмущаться якобы атакой на их территорию, сами же уничтожают все живое на украинской земле. Читай, что известно за третью за неделю атаку россиян на Киев и Днепр.

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