Ой летіли дикі гуси… А, може, бойові? Реакція України на вибухи над Кремлем

Іноді мрії мають тенденцію збуватись. Спочатку невідомі влаштували пожежу на Керченському мості, а тепер перші вогники потрапили й на дах Кремля.

Однак яких би це емоцій не викликало в українців, вчинки невідомих осіб можуть мати небезпечний характер, оскільки окупанти вже почали декламувати погрози в сторону України попри те, що вже кілька днів безперервно ведуть атаки з повітря на наші мирні міста.

Реакція України на дрони над Кремлем

Під час пресконференції учасників саміту країн Північної Європи президент України Володимир Зеленський прокоментував нібито замах на Путіна та звинувачення з боку Москви щодо вибухів над Кремлем.

Ми не атакуємо, ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього, саме тому ми не використовуємо її деінде. Саме тому у нас дефіцит. Тому ми не атакували Путіна. Залишимо це трибуналу.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своїх соцмережах зазначив, що події в Кремлі можуть свідчити про підготовку Росії до масштабного терористичного акту. Спочатку окупанти начебто затримали в Криму велику групу диверсантів, а потім самі ж продемонстрували дрони над Кремлем.

Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території Російської федерації. Навіщо? Це не вирішує жодної воєнної задачі.

Михайло Подоляк наголосив, що якби Україна на такий вчинок, то це давало б підстави РФ виправдати свої атаки по цивільних. Крім того, не можна ігнорувати той факт, що дрони можна купити в будь-якому військторгу.

Тому поява невідомих безпілотників на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву.

Ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках РФ.

Точно невідомо, що саме трапилось на території РФ, але, на думку Михайла Подоляка, втрата силового контролю з боку клану Путіна очевидна.

Щось у РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем…

Прокоментували вибухи над Кремлем й у пресслужбі президента України. Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив BBC, що не має інформації щодо так званих нічних атак на РФ.

Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Також посадовець додав, що ці події можна сприймати як нагнітання ситуації перед 9 травня, чого можна було очікувати від нашого ворога.

Крім того, Сергій Нікіфоров зазначив, що його дивують формулювання російських окупантів, які заявляють про теракт. Адже так можна назвати атаки росіян по вокзалу в Краматорську, чи про зруйновані вщент під’їзди в Дніпрі чи Умані, але не про два дрони над будівлею Кремля.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Донбас. Реалії зазначив, що від РФ можна було очікувати, що країна-агресорка буде намагатись показати ескалацію з боку України. Тому, можливо, варто очікувати з боку Росії ще якихось провокацій.

Якщо Росія намагається показати ескалацію з боку України, то Росія так робить завжди. Над центром столиці відбуваються такі речі — то для мене це виглядає як мінімум дивно.

Удар по Кремлю дронами: відео

А поки російські окупанти продовжують обурюватись нібито атакою на їхню територію, самі ж нищать усе живе на українській землі. Читай, що відомо за третю за тиждень атаку росіян на Київ та Дніпро.

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