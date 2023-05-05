Ни дня и ночи не проходит в Украине без российских атак и обстрелов. В ночь на 5 мая российские военные атаковали Днепропетровскую область.

Враг применил два беспилотника, а под огнем артиллерии оказался Никополь.

Атака дронами на Днепропетровскую область: что известно

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 5 мая 2023 года российские военные применили два ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Оба беспилотника были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования Восток.

Обстрел Никополя в ночь на 5 мая 2023: последствия

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Никополь оказался под артиллерийским огнем.

В результате обстрела в городе повреждены десять частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Разбиты линия электропередач и два газопровода.

По информации ОВА, жертв и пострадавших нет.

Последствия обстрела Никополя: фото

Атаки дронами не прекращаются! Под ночным ударом была Днепропетровская область: что известно на этот момент / 3 Фотографии

Российские военные продолжают также ядерный терроризм. Они оккупировали территорию Запорожской АЭС и угрожают миру ядерной катастрофой. Ранее мы рассказывали, что россияне разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС.

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Фото: Сергей Лысак