Пострадали и люди, и животные, и здания! Жители Никополя рассказывают о последствиях очередного обстрела

Одного человека убили, еще восьмерых ранили — такая печальная статистика атак российских оккупантов на Никополь, что в Днепропетровской области, за минувшие выходные. В городе поврежден 21 частный дом, многоэтажка, почти 15 хозяйственных построек.

Десять снарядов из тяжелой артиллерии — российские оккупанты ночью накрыли частный сектор Никополя. Повреждены семь частных домов, но хуже всего — российские оккупанты убили местную жительницу.

Вот это у меня сюда попал снаряд. Я был на работе. Жена зашла в подвал — на полпути к яме произошел взрыв. Спас ее подвал, — рассказывает местный житель Александр.

Один из российских снарядов разорвался прямо возле дома Александра. Мужчина показывает, какой была сила взрыва: снесло крышу дома и навес, кроме того, изрешетило стоящую во дворе машину сына.

Еще один снаряд разорвался в соседнем дворе, и во дворе Раисы. Женщина говорит, осталась без света, газа и воды. На доме побита крыша, фасад, изуродовано хозяйственное здание и солнечные панели. А от второго прилета погибла 72-летняя соседка — не успела спрятаться.

На сегодняшний день в Никополе разрушены из-за российских прилетов почти 4 000 зданий, 117 местных жителей были ранены, 16 — погибли.

Напомним, ранее мы рассказывали об атаке дронами в Днепропетровской области.

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