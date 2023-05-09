Уламок бойової частини ракети — просто посеред кімнати! Розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра 9 травня

Російські війська вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру. Уламок російської ракети впав на чотириповерхівку в місті.

У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать, але спогади очевидців залишаться з ними надовго.

Наприклад, Валентина, сусідка постраждалої квартири з третього поверху, розповідає, що ніч була неспокійною, як і весь рік повномасштабної війни.

Звикли до того, що сирена, ППО, вибухи. Сьогоднішній вибух не можу сказати, що був страшніший, ніж раніше. Він був такий самий. Просто було відчуття, що щось сиплеться по самій домівці, як щебінь.

Жінка зізнається, що під час влучання, вона стояла на балконі та палила. Припускає, що, можливо, через це все так чітко чула.

Було відчуття спочатку, що це просто низько летить літак, а звук потім був не гучніший, ніж під час роботи ППО. Та коли Валентина відчула поштовх, то її руки затрусились.

Після цього жінка вийшла до сусідів у під’їзд. Тоді квартира на третьому поверсі, куди поцілила ракета, була ще зачинена. Мешканці будинку запевняють, що звідти люди поїхали вже давно.

Сусіди почали говорити, що стеля впала.

Лише пізніше, коли все вщухло, люди пішли перевірити, що сталось. Виявилось — ракета пройшла через дах та четвертий поверх, після чого зупинилась на третьому.

Коли вже піротехніки знешкодили уламок, який виявився бойовою частиною ракети, то люди змогли побачити, що саме ледь не вчинило нову трагедію у них вдома. Валентина ділиться, що снаряд більше нагадував бетонну трубу у довжину близько півтора метра.

Я рада, що все так закінчилось — без людських жертв. Така ніч, стільки ракет і всі збиті. Я вважаю, то вже дрібниці, що сьогодні сталося. Це неприємно, страшно, але всі живі.

87-річна Олександра теж проживає у будинку, який став цієї ночі мішенню для російських окупантів. Та жінка зізнається, що їй пощастило навіть не почути, що трапилось. О першій ночі вона вирішила вийти на двір, побачила, що світла немає та повернулась додому. Як виявилось, вона пропустила той момент, коли снаряд влучив у будинок.

Бойова частина ракети зупинилась у квартирі онука Олександри, який поїхав з міста через роботу. Сама ж жінка лише додає: пропри те, що нічого не бачила, вона тішиться, що снаряд не розірвався.

Відносно пощастило й мешканці постраждалої квартири на четвертому поверсі Марії та її чоловіку. Пара була вдома, коли ракета пробила в дах та пройшла крізь їхню вітальню. Однак їм вдалось вижити, як і 86-річній бабусі, яка була у сусідній кімнаті. Також вціліли навіть кішка та два равлики.

Спочатку жінка була на кухні, де почула гул. Після цього вона швидко побігла до чоловіка у спальню, щоб перепитати, чи чув він щось. Коли подружжя збиралось перейти у коридор, щоб заховатись, то стався удар. На ліжко полетіла шафа, від якої Марію прикрив чоловік.

За спогадів жінки, спочатку було багато пилу й попри те, що було ввімкнене світло, роздивитись хоч щось було практично неможливо, як і зробити ковток повітря.

Уламок бойової частини ракети — просто посеред кімнати! Розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра 9 травня / 8 Фотографій

Як вибирались з-під уламків загадати вже складно, але Марія пам’ятає шок на обличчях сусідів, які не розуміли, що відбувається. Вона побачила їх, коли вже вибралась на сходову клітку з чоловіком.

Коли пил осів, пара зайшла у квартиру та побачила, що немає стелі та стін, а у вітальні — уламок ракети довжиною близько двох метрів та діра в підлозі.

З одного боку нам не пощастило. Але з іншого — ми всі живі.

Та чималий відбиток на серцях та долях людей залишила трагедія, яку спричинили російські окупанти в Умані. Читай розповіді постраждалих в Умані, від яких кров застигає у жилах.

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Фото: Софія Богуцька