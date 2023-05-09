Розповіді

Уламок бойової частини ракети — просто посеред кімнати! Розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра 9 травня

Даніела Долотова, редакторка сайту Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 09 Травня 2023, 20:30
Уламок бойової частини ракети — просто посеред кімнати! Розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра 9 травня

Більше новин
Євробачення 2023
Знову маємо шанс на перемогу? Що прогнозують букмекери для України та інших учасників Євробачення 2023
під яким номером виступає Україна на Євробаченні
We got a heart of steel! Під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2023
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Loreen
Представниця Швеції на Євробаченні 2023: хто така Loreen та про що пісня Tattoo
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Циркуни
Їх тут перебили на цих танках! Що довелося пережити Циркунам — жахливі спогади місцевих
Вибухи в Куп'янську сьогодні, 9 травня: що відомо про обстріл росіян
У Куп’янську пролунали вибухи, є поранені цивільні! Що відомо про ракетний удар 9 травня
Контрнаступ закладе основи розпаду Росії — Подоляк
Жалюгідна пародія на Радянський Союз. Подоляк про контрнаступ, бажання Росії програти та мілітаризацію дітей

Відео
0:05:52
Циркуни

Їх тут перебили на цих танках! Що довелося пережити Циркунам — жахливі спогади місцевих
0:14:48
Контрнаступ закладе основи розпаду Росії — Подоляк
Жалюгідна пародія на Радянський Союз. Подоляк про контрнаступ, бажання Росії програти та мілітаризацію дітей
0:04:12
Нікополь
Постраждали і люди, і тварини, і будівлі! Жителі Нікополя розповідають про наслідки чергового обстрілу
0:04:25
Асканія-Нова: що відбувається із заповідником під окупацією
Тисячам унікальних тварин загрожують росіяни! Що відбувається з заповідником Асканія-Нова на Херсонщині
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
0:05:21
черга в Ягодині
І знову кілометрові черги. Чому польські перевізники блокують кордон та коли це врегулюють
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Карта бойових дій в Україні
Окупаційні адміністрації згортають діяльність? Карта бойових дій в Україні 9 травня в режимі онлайн
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:04:31
Павло Шурмєй
Воює за Україну, а після перемоги мріє повернутися на Батьківщину! Історія Павла з Білорусі, що служить в інтернаціональному легіоні
Більше відео
Сантиметровий уламок пройшов крізь ліву півкулю мозку: історія дівчини з Умані
Читати далі
Сантиметровий уламок пройшов крізь ліву півкулю мозку! Неймовірна історія дівчини, яка вижила після обстрілу Умані

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь