Обломок боевой части ракеты — прямо посреди комнаты! Рассказы очевидцев ночного обстрела Днепра 9 мая

Российские войска ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Днепру. Обломок российской ракеты упал на четырехэтажку в городе.

В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир. На третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты. Опасные обломки уже увезли, их уничтожат, но воспоминания очевидцев останутся с ними надолго.

К примеру, Валентина, соседка пострадавшей квартиры с третьего этажа, рассказывает, что ночь была беспокойной, как и весь год полномасштабной войны.

Привыкли к тому, что сирена, ПВО, взрывы. Сегодняшний взрыв не могу сказать, что был страшнее, чем раньше. Он был такой же. Просто было ощущение, что что-то сыпется по самому дому, как щебень.

Женщина признается, что во время попадания, она стояла на балконе и курила. Предполагает, что, возможно, поэтому все так четко слышала.

Было ощущение сначала, что это просто низко летит самолет, а звук потом был не громче, чем во время работы ПВО. Но когда Валентина почувствовала толчок, ее руки затряслись.

После этого женщина вышла к соседям в подъезд. Тогда квартира на третьем этаже, куда попала ракета, была еще закрыта. Жители дома уверяют, что оттуда люди уехали уже давно.

Соседи начали говорить, что потолок упал.

Лишь позже, когда все утихло, люди пошли проверить, что произошло. Оказалось — ракета прошла через крышу и четвертый этаж, после чего остановилась на третьем.

Когда уже пиротехники обезвредили обломок, который оказался боевой частью ракеты, люди смогли увидеть, что именно едва не совершило новую трагедию уже у них дома. Валентина делится, что снаряд больше напоминал бетонную трубу в длину около полутора метров.

Я рада, что все так закончилось — без человеческих жертв. Такая ночь, столько ракет и все сбиты. Я считаю, это уже мелочи, что сегодня произошло. Это неприятно, страшно, но все живы.

87-летняя Александра тоже проживает в доме, ставшем этой ночью мишенью для российских оккупантов. Женщина признается, что ей посчастливилось даже не услышать, что случилось. В час ночи она решила выйти во двор, увидела, что света нет и вернулась домой. Как оказалось, она пропустила тот момент, когда снаряд попал в дом.

Боевая часть ракеты остановилась в квартире внука Александры, уехавшего из города из-за работы. Сама же женщина только добавляет: несмотря на то, что ничего не видела, она радуется, что снаряд не разорвался.

Относительно повезло и жители пострадавшей квартиры на четвертом этаже Марии и ее мужу. Пара была дома, когда ракета пробила в крышу и прошла сквозь их гостиную. Однако им удалось выжить, как и 86-летней бабушке, которая была в соседней комнате. Также уцелели даже кошка и две улитки.

Сначала женщина была на кухне, где услышала гул. После этого она быстро побежала к мужу в спальню, чтобы переспросить, слышал ли он что-нибудь. Когда супруги собирались перейти в коридор, чтобы спрятаться, произошел удар. На кровать полетел шкаф, от которого Марию прикрыл муж.

По воспоминаниям женщины, сначала было много пыли и, несмотря на то, что был включен свет, разглядеть хоть что-то было практически невозможно, как и сделать глоток воздуха.

Обломок боевой части ракеты — прямо посреди комнаты! Рассказы очевидцев ночного обстрела Днепра 9 мая / 8 Фотографий

Как выбирались из-под обломков, вспомнить уже сложно, но Мария помнит шок на лицах соседей, не понимавших, что происходит. Она увидела их, когда уже выбралась на лестничную клетку с мужем.

Когда пыль осела, пара зашла в квартиру и увидела, что нет потолка и стен, а в гостиной — обломок ракеты длиной около двух метров и дыра в полу.

С одной стороны, нам не повезло. Но с другой — мы все живы.

Но немалый отпечаток на сердцах и судьбах людей оставила трагедия, вызванная российскими оккупантами в Умани. Читай рассказы пострадавших в Умани, от которых кровь застывает в жилах.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: София Богуцкая